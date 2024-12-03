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Мир

Убийство украинских баскетболистов в Германии: суд вынес приговор четырем подросткам

владимир ермаков, артем козаченко, убийство, Германия, баскетболисты, суд
Артем Козаченко и Владимир Ермаков

Судьи выносили подозреваемым приговоры за двойное убийство. Один из осужденных нанес ножевые ранения 17 и 18-летним спортсменам. Другие трое тоже участвовали в преступлении.

Региональный суд Эссена в Германии вынес приговор по делу об убийстве двух украинских баскетболистов. Осуждены четверо виновных подростков. Двое будут находиться в тюрьме для несовершеннолетних по десять лет каждый, двое других — по восемь с половиной лет. Об этом пишет издание WDR.

Судьи выносили виновным приговор за двойное убийство. Один из осужденных нанес ножевые ранения 17 и 18-летним спортсменам. Относительно мотивов, председательствующий судья сказал, что оснований для преступления не было. Речь шла лишь о применении силы. По словам представителя суда, злоумышленники "искали стресса".

Баскетболист Владимир Ермаков Fullscreen
Баскетболист Владимир Ермаков

Отмечается, что ксенофобский мотив установить не удалось. Сначала прокуратура предположила, что на спортсменов напали из-за того, что они приехали из Украины. Двое из осужденных имеют немецкое и двое сирийское гражданство.

Отмечается, что в приговорах фигурируют и другие преступления. Злоумышленники уже были известны полиции за совершение насильственных преступлений. Прокуратура требовала от 9,5 до 10 лет заключения для несовершеннолетних. Двое будут находиться в тюрьме для несовершеннолетних по десять лет каждый, двое других — по восемь с половиной лет.

Баскетболист Артем Козаченко Fullscreen
Баскетболист Артем Козаченко
Фото: Скриншот

Приговоры еще не вступили в законную силу. Адвокаты подсудимых заявили, что будут подавать апелляцию.

Убийство украинских баскетболистов в Германии: что известно

Согласно материалам суда, двое подростков из Украины сидели в автобусе с нападавшими. Четверо молодых людей, которым на тот момент было 14 и 15 лет, планировали "спровоцировать неприятности" во время движения транспорта. Украинские баскетболисты им помешали.

После выхода на главном вокзале Оберхаузена на спортсменов напали. Главный преступник, немец-турок из Гельзенкирхена, достал нож и ударил их обоих. Пострадавшие получили ножевые ранения живота и груди. Один подросток умер в больнице в тот же день, другой через десять дней.

Осужденные убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко. Они играли в баскетбол и выступали за молодежную сборную Украины.

Преступление вызвало резонанс в Германии и за ее пределами. Двое молодых украинцев в 2023 году сбежали от войны в якобы безопасную Германию. В Дюссельдорфе они нашли друзей и играли там за баскетбольный клуб ART Giants в молодежной Бундеслиге.