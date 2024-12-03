Убийство украинских баскетболистов в Германии: суд вынес приговор четырем подросткам

Судьи выносили подозреваемым приговоры за двойное убийство. Один из осужденных нанес ножевые ранения 17 и 18-летним спортсменам. Другие трое тоже участвовали в преступлении.

Региональный суд Эссена в Германии вынес приговор по делу об убийстве двух украинских баскетболистов. Осуждены четверо виновных подростков. Двое будут находиться в тюрьме для несовершеннолетних по десять лет каждый, двое других — по восемь с половиной лет. Об этом пишет издание WDR.

Судьи выносили виновным приговор за двойное убийство. Один из осужденных нанес ножевые ранения 17 и 18-летним спортсменам. Относительно мотивов, председательствующий судья сказал, что оснований для преступления не было. Речь шла лишь о применении силы. По словам представителя суда, злоумышленники "искали стресса".

Баскетболист Владимир Ермаков

Отмечается, что ксенофобский мотив установить не удалось. Сначала прокуратура предположила, что на спортсменов напали из-за того, что они приехали из Украины. Двое из осужденных имеют немецкое и двое сирийское гражданство.

Отмечается, что в приговорах фигурируют и другие преступления. Злоумышленники уже были известны полиции за совершение насильственных преступлений. Прокуратура требовала от 9,5 до 10 лет заключения для несовершеннолетних. Двое будут находиться в тюрьме для несовершеннолетних по десять лет каждый, двое других — по восемь с половиной лет.

Баскетболист Артем Козаченко Фото: Скриншот

Приговоры еще не вступили в законную силу. Адвокаты подсудимых заявили, что будут подавать апелляцию.

Убийство украинских баскетболистов в Германии: что известно

Согласно материалам суда, двое подростков из Украины сидели в автобусе с нападавшими. Четверо молодых людей, которым на тот момент было 14 и 15 лет, планировали "спровоцировать неприятности" во время движения транспорта. Украинские баскетболисты им помешали.

После выхода на главном вокзале Оберхаузена на спортсменов напали. Главный преступник, немец-турок из Гельзенкирхена, достал нож и ударил их обоих. Пострадавшие получили ножевые ранения живота и груди. Один подросток умер в больнице в тот же день, другой через десять дней.

Осужденные убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко. Они играли в баскетбол и выступали за молодежную сборную Украины.

Преступление вызвало резонанс в Германии и за ее пределами. Двое молодых украинцев в 2023 году сбежали от войны в якобы безопасную Германию. В Дюссельдорфе они нашли друзей и играли там за баскетбольный клуб ART Giants в молодежной Бундеслиге.