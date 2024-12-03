Вбивство українських баскетболістів у Німеччині: суд виніс вирок чотирьом підліткам

Судді виносили підозрюваним вироки за подвійне вбивство. Один із засуджених завдав ножових поранень 17 і 18-річним спортсменам. Інші троє теж брали участь у злочині.

Регіональний суд Ессена у Німеччині виніс вирок у справі про вбивство двох українських баскетболістів. Засуджено чотирьох винних підлітків. Двоє перебуватимуть у в'язниці для неповнолітніх по десять років кожен, двоє інших — по вісім з половиною років. Про це пише видання WDR.

Судді виносили винним вирок за подвійне вбивство. Один із засуджених завдав ножових поранень 17 і 18-річним спортсменам. Стосовно мотивів, головуючий суддя сказав, що підстав для злочину не було. Йшлося лише про застосування сили. За словами речника суду, зловмисники "шукали стресу".

Баскетболіст Володимир Єрмаков

Зазначається, що ксенофобський мотив встановити не вдалося. Спочатку прокуратура припустила, що на спортсменів напали через те, що вони приїхали з України. Двоє із засуджених мають німецьке та двоє сирійське громадянство.

Зазначається, що у вироках фігурують і інші злочини. Зловмисники вже були відомі поліції за вчинення насильницьких злочинів. Прокуратура вимагала від 9,5 до 10 років ув'язнення для неповнолітніх. Двоє перебуватимуть у в'язниці для неповнолітніх по десять років кожен, двоє інших — по вісім з половиною років.

Баскетболіст Артем Козаченко Фото: Скриншот

Вироки ще не набрали законної сили. Адвокати підсудних заявили, що подаватимуть апеляцію.

Вбивство українських баскетболістів у Німеччині: що відомо

Згідно із матеріалами суду, двоє підлітків з України сиділи в автобусі з нападниками. Четверо молодих людей, яким на той момент було 14 і 15 років, планували "спровокувати неприємності" під час руху транспорту. Українські баскетболісти їм завадили.

Після виходу на головному вокзалі Оберхаузена на спортсменів напали. Головний злочинець, німець-турок із Гельзенкірхена, дістав ніж і вдарив їх обох. Постраждалі отримали ножові поранення живота та грудей. Один підліток помер у лікарні того ж дня, інший через десять днів.

Засуджені убили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка. Вони грали в баскетбол і виступали за молодіжну збірну України.

Злочин викликав резонанс у Німеччині та за її межами. Двоє молодих українців у 2023 році втекли від війни до нібито безпечної Німеччини. У Дюссельдорфі вони знайшли друзів і грали там за баскетбольний клуб ART Giants у молодіжній Бундеслізі.