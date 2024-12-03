Должна собрать $9 млрд или казнят: одна из самых богатых женщин Вьетнама проиграла апелляцию

Согласно местным законам, если приговоренные к смертной казни за экономические преступления вернут 75% похищенных средств, их не будут лишать жизни.

Одна из самых богатых женщин Вьетнама Чионг Ми Лан проиграла апелляцию по делу о мошенничестве, по которому ее приговорили к смертной казни. Она может избежать казни, если возместит хотя бы 9 миллиардов долларов, но ее активы заморожены. Об этом пишет ВВС.

Верховный суд Хошимина отметил огромные убытки, которые нанесла банку осужденная. Они составляют 12,3 миллиарда долларов. Поэтому судьи отказали в смягчении женщине приговора.

В апреле 2024 года 68-летнюю Чионг Ми Лан признали виновной в хищении, подкупе и нарушении кредитных правил. Общие убытки составили 27 миллиардов долларов. В октябре Лан также получила пожизненный срок за другое мошенничество. Ее дело стало частью масштабной антикоррупционной кампании "горящая печь", под удар которой попали десятки высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

Чионг Ми Лан

Согласно вьетнамским законам, если приговоренные к смертной казни за экономические преступления вернут 75% похищенных средств, их не будут лишать жизни. Женщина должна вернуть 9 млрд долларов США, но пока она не смогла собрать эту сумму.

Как установил суд, Чионг Ми Лан с 2011 до 2022 года получила кредиты на сумму 304 трлн донгов (около 12,5 млрд долларов США) от банка Saigon Commercial Bank. Это почти 3% от ВВП Вьетнама в 2022 году.

Чионг Ми Лан

Во время апелляции защита предпринимательницы просила изменить приговор на пожизненное заключение. По словам адвокатов, ей будет гораздо проще собрать необходимую сумму, если над ней не будет нависать угроза смертной казни. Чтобы собрать 9 млрд долларов, Чионг Ми Лан нужно продать активы, например, недвижимость в Хошимине, акции и доли в предприятиях и строительных проектах.

"Общая стоимость ее активов превышает необходимую сумму компенсации. Однако для их продажи нужно приложить много усилий и потратить много времени: многие из ее активов — это недвижимость, которую нельзя быстро реализовать", — пояснил один из адвокатов осужденной.

Смертный приговор в коммунистическом Вьетнаме можно получить за 22 преступления, включая убийство, вооруженное ограбление, торговлю наркотиками, изнасилование, сексуальное насилие над детьми, а также ряд экономических преступлений, таких как взяточничество и коррупция, растрата.

Напомним, что звезду "поттерианы" обязали через суд уплатить 1,8 миллиона фунтов. Руперт Гринт проиграл битву в суде с налоговой и таможенной службой Великобритании, потому что неправильно обложил налогом свои средства.