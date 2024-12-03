Має зібрати $9 млрд або стратять: одна з найбагатших жінок В'єтнаму програла апеляцію

Згідно з місцевими законами, якщо засуджені до страти за економічні злочини повернуть 75% викрадених коштів, їх не позбавлятимуть життя.

Одна з найбагатших жінок В'єтнаму Чіонг Мі Лан програла апеляцію у справі про шахрайство, за якою її засудили до страти. Вона може уникнути страти, якщо відшкодує хоча б 9 мільярдів доларів, але її активи заморожені. Про це пише ВВС.

Верховний суд Хошиміна відзначив величезні збитки, які завдала банку засуджена. Вони становлять 12,3 мільярда доларів. Через це судді відмовили у пом'якшенні жінці вироку.

У квітні 2024-гоу 68-річну Чіонг Мі Лан визнали винною у розкраданні, підкупі та порушенні кредитних правил. Загальні збитки становили 27 мільярдів доларів. У жовтні Лан також отримала довічний термін за інше шахрайство. Її справа стала частиною масштабної антикорупційної кампанії "палаюча піч", під удар якої потрапили десятки високопосадовців і бізнесменів.

Чіонг Мі Лан

Згідно з в'єтнамськими законами, якщо засуджені до страти за економічні злочини повернуть 75% викрадених коштів, їх не позбавлятимуть життя. Жінка має повернути 9 млрд доларів США, але поки що вона не змогла зібрати цю суму.

Як встановив суд, Чіонг Мі Лан з 2011 до 2022 року отримала кредити на суму 304 трлн донгів (близько 12,5 млрд доларів США) від банку Saigon Commercial Bank. Це майже 3% від ВВП В'єтнаму в 2022 році.

Чіонг Мі Лан

Під час апеляції захист підприємниці просив змінити вирок на довічне ув'язнення. За словами адвокатів, їй буде набагато простіше зібрати необхідну суму, якщо над нею не нависатиме загроза смертної кари. Щоб зібрати 9 млрд доларів, Чіонг Мі Лан потрібно продати активи, наприклад, нерухомість у Хошиміні, акції та частки у підприємствах та будівельних проєктах.

"Загальна вартість її активів перевищує необхідну суму компенсації. Однак для їхнього продажу потрібно докласти багато зусиль і витратити багато часу: багато з її активів — це нерухомість, яку не можна швидко реалізувати", — пояснив один з адвокатів засудженої.

Смертний вирок у комуністичному В'єтнамі можна отримати за 22 злочини, зокрема вбивство, збройне пограбування, торгівлю наркотиками, зґвалтування, сексуальне насильство над дітьми, а також низку економічних злочинів, таких, як хабарництво та корупція, розтрата.

Нагадаємо, що зірку "поттеріани" зобов'язали через суд сплатити 1,8 мільйона фунтів. Руперт Ґрінт програв битву у суді з податковою і митною службою Великої Британії, бо неправильно оподаткував свої кошти.