Зірку "поттеріани" зобов'язали через суд сплатити 1,8 мільйона фунтів: що сталося

Руперт Ґрінт, відомий за роллю Рона Візлі, уже вдруге зазнав поразки у податковій битві в суді. Увагу британського управління привабила виплата від компанії, єдиним акціонером якої був він сам.

Британський актор Руперт Ґрінт, який зіграв Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, має заплатити 1,8 мільйона фунтів стерлінгів (93,6 мільйона гривень за актуальним курсом). Деталями поділились у BBC.

Ґрінт програв битву у суді з податковою і митною службою Великої Британії. У 2019 році, після того, як була оскаржена одна з його податкових декларацій, актор мав сплатити цю суму. Однак адвокати подали апеляцію, наголошуючи, що отримані їхнім клієнтом гроші були правильно оподатковані як основний капітал.

Управління з податкових і митних зборів, однак, вказало, що кошти слід було оподатковувати як дохід за вищою ставкою. Суддя аргументи Ґрінта відхилив.

Протягом 2011-2012 податкового року актор отримав 4,5 мільйона фунтів стерлінгів від компанії, яка керувала його бізнесом. Він був єдиним акціонером. Ця виплата була описала як "імовірний залишковий дохід і бонуси", отримані за фільми про Гаррі Поттера.

Ґрінт вважав, що може обійтися сплатою податку на приріст капіталу — 10%, а не на прибуток і державне страхування — 52%. Суддя Гаррієт Морган, заявила, що гроші були отримані від діяльності кінозірки, але не були реалізовані як дохід.

Раніше актор вже програв у суді іншу податкову справу, тоді йшлося про повернення 1 мільйона фунтів стерлінгів податку.

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