Звезду "поттерианы" обязали через суд уплатить 1,8 миллиона фунтов: что произошло

Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, уже второй раз потерпел поражение в налоговой битве в суде. Внимание британского управления привлекла выплата от компании, единственным акционером которой был он сам.

Британский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, должен заплатить 1,8 миллиона фунтов стерлингов (93,6 миллиона гривен по актуальному курсу). Деталями поделились в BBC.

Гринт проиграл битву в суде с налоговой и таможенной службой Великобритании. В 2019 году, после того, как была обжалована одна из его налоговых деклараций, актер должен был уплатить эту сумму. Однако адвокаты подали апелляцию, подчеркивая, что полученные их клиентом деньги были правильно обложены налогом как основной капитал.

Управление по налоговым и таможенным сборам, однако, указало, что средства следовало облагать налогом как доход по более высокой ставке. Судья аргументы Гринта отклонил.

В течение 2011-2012 налогового года актер получил 4,5 миллиона фунтов стерлингов от компании, которая управляла его бизнесом. Он был единственным акционером. Эта выплата была описала как "вероятный остаточный доход и бонусы", полученные за фильмы о Гарри Поттере.

Гринт считал, что может обойтись уплатой налога на прирост капитала — 10%, а не на прибыль и государственное страхование — 52%. Судья Гарриет Морган, заявила, что деньги были получены от деятельности кинозвезды, но не были реализованы как доход.

Ранее актер уже проиграл в суде другое налоговое дело, тогда речь шла о возврате 1 миллиона фунтов стерлингов налога.

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