Руперта Гринта, Рона из "Гарри Поттера", раскритиковали за плату с фанатов

Возможно, он стремился дистанцироваться от Джоан Роулинг из-за ее взглядов на трансгендеров. Но Руперт пользуется славой, которую обрел, благодаря фильмам о Гарри Поттере.

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Руперт Гринт, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере его друга Рона Уизли, сталкивается с гневом фанатов. Те, кто захотят пообщаться с актером на мероприятии Enter The Wizard World в Париже, должны будут выложить кругленькую сумму. И поклонников франшизы это возмутило. Об этом пишет Daily Mail.

Во время двухдневной конференции в Париже 35-летний Руперт, состояние которого оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов, будет рядом, чтобы встретиться с преданными фанатами, позировать для фотографий и поговорить о работе над франшизой.

Цена билетов на мероприятие начинается от 101 фунта стерлингов, а селфи с актером стоит дополнительно 111 фунтов стерлингов. Руперт также предлагает небольшой группе — ограниченной до 30 человек — возможность провести с ним полчаса в беседе, но эта привилегия будет стоить ошеломляющие 298 фунтов стерлингов на человека.

В то время как некоторые поклонники могут быть в восторге от перспективы встречи со своим кумиром детства, другие раскритиковали смехотворные цены.

На официальной странице мероприятия в социальных сетях один разочарованный фанат с сарказмом написал: "Ваши цены непомерны. Я был фанатом Поттера с первой книги. Это будет первое мероприятие на которое я не смогу пойти, потому что моя почка мне все еще нужна".

Руперт Гринт и его коллеги Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф ранее высказались против Джоан Роулинг.

Руперт позже он сравнил Роулинг с тетей, с которой он не всегда согласен.

Руперт Гринт и Эмма Уотсон Фото: Скриншот

Он рассказывал о съемках в фильмах о Гарри Поттере, в которых, как один из главных актеров, снимался без перерыва. И называл этот опыт "удушающим". Впрочем, по словам Руперта, в общем, ему процесс съемок нравился.

Фильмы вышли уже давно. И теперь Warner Bros. подыскивает актеров для съемок сериала по популярным книгам о Гарри Поттере. Сериал планируется выпустить на экраны в 2026 году.