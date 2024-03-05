Руперта Грінта, Рона з "Гаррі Поттера", розкритикували за плату з фанатів

Можливо, він прагнув дистанціюватися від Джоан Роулінг через її погляди на трансгендерів. Але Руперт користується славою, яку здобув, завдяки фільмам про Гаррі Поттера.

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Руперт Грінт, який зіграв у фільмах про Гаррі Поттера його друга Рона Візлі, стикається з гнівом фанатів. Ті, хто захочуть поспілкуватися з актором на заході Enter The Wizard World у Парижі, повинні будуть викласти кругленьку суму. І шанувальників франшизи це обурило. Про це пише Daily Mail.

Під час дводенної конференції в Парижі 35-річний Руперт, статки якого оцінюють у 40 мільйонів фунтів стерлінгів, буде поруч, щоб зустрітися з відданими фанатами, позувати для фотографій і поговорити про роботу над франшизою.

Ціна квитків на захід починається від 101 фунта стерлінгів, а селфі з актором коштує додатково 111 фунтів стерлінгів. Руперт також пропонує невеликій групі — обмеженій до 30 осіб — можливість провести з ним півгодини в бесіді, але цей привілей коштуватиме приголомшливі 298 фунтів стерлінгів на людину.

У той час як деякі шанувальники можуть бути в захваті від перспективи зустрічі зі своїм кумиром дитинства, інші розкритикували сміховинні ціни.

На офіційній сторінці заходу в соціальних мережах один розчарований фанат із сарказмом написав: "Ваші ціни непомірні. Я був фанатом Поттера з першої книги. Це буде перший захід, на який я не зможу піти, тому що моя нирка мені все ще потрібна".

Руперт Грінт і його колеги Емма Вотсон і Деніел Редкліфф раніше висловилися проти Джоан Роулінг.

Руперт пізніше він порівняв Роулінг із тіткою, з якою він не завжди згоден.

Руперт Грінт і Емма Вотсон Фото: Скриншот

Він розповідав про зйомки у фільмах про Гаррі Поттера, в яких, як один із головних акторів, знімався без перерви. І називав цей досвід "задушливим". Утім, за словами Руперта, загалом, йому процес зйомок подобався.

Фільми вийшли вже давно. І тепер Warner Bros. підшукує акторів для зйомок серіалу за популярними книгами про Гаррі Поттера. Серіал планують випустити на екрани у 2026 році.