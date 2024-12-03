Руководитель банка сократил зарплату себе и топ-менеджерам за то, что работник пытался убить клиента

Компания пообещала изменить принципы работы после инцидента, включая раннее выявление неправомерного поведения сотрудников, а также усилить надзор и одобрение посещений помещений клиентов.

В Японии руководитель банка Nomura Кентаро Окуда добровольно сократил себе и своим менеджерам зарплату на 30% после того, как работник учреждения пытался убить клиента. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что сотрудник управления капиталом пытался ограбить и убить пожилых клиентов, когда пришел к ним домой. Он якобы ввел наркотики пожилому клиенту и его жене в Хиросиме, а затем украл наличные и поджег дом.

Руководитель японского банка Nomura извинился перед своими вкладчиками и решил после инцидента сократить себе зарплату.

В банке сообщили, что Кентаро Окуда, который возглавлял Nomura с 2020 года, уменьшит себе зарплату на 30% в течение следующих трех месяцев, а также уменьшат зарплату и нескольким топ-менеджерам банка.

"Мы хотели бы принести глубокие извинения жертвам, а также многим другим людям за причиненные большие неудобства и беспокойство. Нам искренне жаль", — сказал руководитель банка.

Nomura является крупнейшим инвестиционным банком Японии с 26 000 сотрудниками по всему миру, с офисами в Токио, Лондоне и Нью-Йорке.

Теперь компания пообещала изменить принципы работы после инцидента, включая раннее выявление неправомерного поведения сотрудников, а также усилить надзор и одобрение посещений помещений клиентов.

Nomura заявила, что полностью сотрудничает с полицией.

Напомним, что ранее в Японии работник супермаркета пострадал из-за нападения медведя в городе Акита на севере Японии. Тот ворвался в магазин и нанес телесные повреждения 47-летнему работнику.

Ранее сообщалось, что в Японии судили мужчину, который поджег помещение, в котором находились 36 человек. Они погибли.