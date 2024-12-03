Керівник банку скоротив зарплату собі і топменеджерам за те, що працівник намагався вбити клієнта
Компанія пообіцяла змінити принципи роботи після інциденту, включаючи раннє виявлення неправомірної поведінки співробітників, а також посилити нагляд і схвалення відвідувань помешкань клієнтів.
В Японії керівник банку Nomura Кентаро Окуда добровільно скоротив собі і своїм менеджерам зарплату на 30% після того, як працівник установи намагався вбити клієнта. Про це пише The Guardian.
Зазначається, що співробітник управління капіталом намагався пограбувати і вбити літніх клієнтів, коли прийшов до них додому. Він нібито ввів наркотики літньому клієнту та його дружині в Хіросімі, а потім вкрав готівку та підпалив будинок.
Керівник японського банку Nomura вибачився перед своїми вкладниками та вирішив після інциденту скоротити собі зарплату.
У банку повідомили, що Кентаро Окуда, який очолював Nomura з 2020 року, зменшить собі зарплату на 30% протягом наступних трьох місяців, а також зменшать зарплату і кільком топменеджерам банку.
"Ми хотіли б принести глибокі вибачення жертвам, а також багатьом іншим людям за завдані великі незручності та занепокоєння. Нам щиро шкода", — сказав керівник банку.
Nomura є найбільшим інвестиційним банком Японії з 26 000 співробітниками по всьому світу, з офісами в Токіо, Лондоні та Нью-Йорку.
Тепер компанія пообіцяла змінити принципи роботи після інциденту, включаючи раннє виявлення неправомірної поведінки співробітників, а також посилити нагляд і схвалення відвідувань помешкань клієнтів.
Nomura заявила, що повністю співпрацює з поліцією.
Нагадаємо, що раніше в Японії працівник супермаркету постраждав через напад ведмедя в місті Акіта на півночі Японії. Той увірвався в магазин і завдав тілесних ушкоджень 47-річному працівнику.
Раніше повідомлялося, що в Японії судили чоловіка, який підпалив приміщення, в якому перебували 36 осіб. Вони загинули.