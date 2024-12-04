Грозила смертная казнь: в Иране на свободу выпустили рэпера Тумаджа Салехи

Музыкант часто использовал свою музыку и публикации в социальных сетях, чтобы делать политические заявления, критикуя репрессивный характер иранского режима.

В Иране из тюрьмы выпустили известного рэпера Тумаджа Салехи, которому грозила смертная казнь. Суд ее отменил. Об этом пишет Reuters.

Так, на днях иранский рэпер Тумадж Салехи вышел на свободу после того, как почти год провел за решеткой из-за участия в протестах против иранского режима.

Салехи был приговорен к смертной казни в апреле 2024 года революционным судом страны по обвинениям, связанным с беспорядками в стране с 2022 по 2023 годы.

Рэпера осудили за то, что он читал рэп на тему протестов, а в своих текстах восхвалял действия протестующих, которые возмутились смертью Махсы Амини. 22-летняя курдская иранская девушка умерла после ареста за якобы "неподобающее" ношение хиджаба, что нарушает исламский дресс-код Ирана.

Салехи был арестован в октябре 2022 года после публичных заявлений в поддержку общенациональных протестов.

Тумадж Салехи: что известно

33-летний Тумадж Салехи — иранский рэпер, в основном известный своими протестными песнями об общественных проблемах Ирана и о политике правительства Исламской Республики Иран.

Он работал рабочим на металлообрабатывающей фабрике. Власти Ирана приговорили Салехи к шести годам лишения свободы за участие в протестах в Иране 2022 года. 24 апреля 2024 года Тумадж Салехи был приговорен к смертной казни за поддержку иранского движения "Женщина, жизнь, свобода" в 2022-2023 годах.

Салехи долгое время был символом антиправительственных выступлений в Иране. Он часто использовал свою музыку и публикации в социальных сетях, чтобы делать политические заявления, критикуя репрессивный характер иранского режима.

Во время демонстраций Woman Life Freedom он призвал иранцев протестовать против правительства и опубликовал видео, на которых он запечатлен вместе с протестующими на улицах.

"Чье-то преступление заключалось в танцах с волосами на ветру, чье-то преступление заключалось в том, что он или она были смелыми и откровенными", — говорится в одной из его песен в октябре 2022 года, опубликованной незадолго до его ареста.

Напомним, что ранее в Иране арестовали звезду фильма "Коммивояжер" Тарани Алидости. Одна из самых известных в стране актрис критиковала подавление протестов иранскими силовиками.