Загрожувала смертна кара: в Ірані на свободу випустили репера Тумаджа Салехі

Музикант часто використовував свою музику та публікації в соціальних мережах, щоб робити політичні заяви, критикуючи репресивний характер іранського режиму.

В Ірані з в'язниці випустили відомого репера Тумаджа Салехі, якому загрожувала смертна кара. Суд її скасував. Про це пише Reuters.

Так, днями іранський репер Тумадж Салехі вийшов на свободу після того, як майже рік провів за ґратами через участь у протестах проти іранського режиму.

Салехі був засуджений до смертної кари в квітні 2024 року революційним судом країни за звинуваченнями, пов’язаними із заворушеннями в країні з 2022 по 2023 роки.

Репера засудили через те, що він читав реп на тему протестів, а у своїх текстах вихваляв дії протестувальників, які обурилися смертю Махси Аміні. 22-річна курдська іранська дівчина померла після арешту за нібито "неналежне" носіння хіджабу, що порушує ісламський дрес-код Ірану.

Салехі був заарештований у жовтні 2022 року після публічних заяв на підтримку загальнонаціональних протестів.

Тумадж Салехі: що відомо

33-річний Тумадж Салехі — іранський репер, здебільшого відомий своїми протестними піснями про суспільні проблеми Ірану та про політику уряду Ісламської Республіки Іран.

Він працював робітником на металообробній фабриці. Влада Ірану засудила Салехі до шести років позбавлення волі за участь у протестах в Ірані 2022 року. 24 квітня 2024 року Тумадж Салехі був засуджений до страти за підтримку іранського руху "Жінка, життя, свобода" у 2022—2023 роках.

Салехі довгий час був символом антиурядових виступів в Ірані. Він часто використовував свою музику та публікації в соціальних мережах, щоб робити політичні заяви, критикуючи репресивний характер іранського режиму.

Під час демонстрацій Woman Life Freedom він закликав іранців протестувати проти уряду та опублікував відео, на яких він зображений разом із протестувальниками на вулицях.

"Чийсь злочин полягав у танцях з волоссям на вітрі, чийсь злочин полягав у тому, що він або вона були сміливими та відвертими", — йдеться в одній із його пісень у жовтні 2022 року, опублікованій незадовго до його арешту.

Нагадаємо, що раніше в Ірані заарештували зірку фільму "Комівояжер" Тарані Алідості. Одна з найвідоміших у країні акторок критикувала придушення протестів іранськими силовиками.