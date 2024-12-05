Зря вводили локдауны: Конгресс США опубликовал окончательный отчет о происхождении COVID-19

Как отметили американские журналисты, ученые по-прежнему не обнаружили животное, зараженное исходным штаммом вируса, однако поиски источника вируса являются непростой задачей. Например, для того чтобы найти источник первого всплеска SARS, понадобилось больше десятилетия, а происхождение вируса Эболы до сих пор не установлено.

Республиканский комитет Палаты представителей США, занимающийся расследованием всех аспектов пандемии COVID-19 и ее последствий опубликовал итоговый отчет по результатам двухлетней работы. В документе из 520 страниц говорится, что вирус COVID-19, скорее всего, возник в лаборатории Китая в Ухане, на основании таких факторов, как биологические характеристики вируса и заболевания среди сотрудников Института вирусологии в Ухане в 2019 году. Об этом сообщает американский канал CNN.

Большинство разведывательных агентств США считают, что вирус не был генетически спроектирован, однако происхождение пандемии до сих пор вызывает дискуссии. В отчете подчеркивается, что если бы существовали какие-либо убедительные доказательства того, что вирус имеет природное происхождение, они уже были бы найдены.

Ученые по-прежнему не обнаружили животное, зараженное исходным штаммом вируса, однако поиски источника вируса являются непростой задачей. Например, для того чтобы найти источник первого всплеска SARS, понадобилось больше десятилетия, а происхождение вируса Эболы до сих пор не установлено.

В отчете также содержится резкая критика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Комитет утверждает, что организация ставила политические интересы коммунистической партии КНР выше своей основной миссии — помогать людям по всему миру, а также позволила Китаю контролировать свое расследование причин возникновения вируса.

Докладчик настаивает, что отсутствие прозрачности со стороны Китая в вопросах, касающихся пандемии, "неподобающ" и только усугубляет политизацию проблемы. В отчете ссылаются на слова доктора Марии Ван Керкхове, технического эксперта ВОЗ по COVID-19, которая заявила, что отсутствие раскрытия данных Китайской Народной Республикой является "недопустимым".

ВОЗ в ответ на критику создала специальную группу, которая занимается разработкой рекомендаций для будущих пандемий. Однако комитет выразил сомнение в эффективности так называемого "Пандемийного договора", заявив, что в его нынешнем виде проект не решает проблем, выявленных в ходе пандемии COVID-19. Также в отчете подчеркивается, что любой вариант договора, касающийся США, должен быть одобрен Сенатом.

Критика локдауна и ношения масок

Отчет критикует многие из общепринятых мер по ограничению распространения COVID-19. В частности, комитет утверждает, что меры, такие как социальное дистанцирование и обязательное ношение масок, не были обоснованы твердыми научными данными. Более того, продолжительные локдауны нанесли экономике и психическому здоровью американцев "неизмеримый ущерб", особенно это коснулось более молодых граждан.

При этом в отчете отмечается, что введение ограничений на поездки, инициированное администрацией Трампа в начале пандемии, сыграло положительную роль в спасении жизней, несмотря на критику этих мер как проявления ксенофобии. Также высоко оценивается программа Operation Warp Speed, целью которой было быстрое создание вакцины против COVID-19. Комитет назвал этот проект "невероятным достижением науки", спасшим миллионы жизней. Примечательно, что проект был похвален даже доктором Энтони Фаучи, бывшим директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Тем не менее, в отчете говорится, что здравоохранительные чиновники и администрация Байдена слишком сильно преувеличивали эффективность вакцин в предотвращении передачи или заражения COVID-19, что могло способствовать потере доверия общественности к вакцинам. Также комитет обвинил представителей здравоохранения в участии в "согласованной попытке" игнорировать естественный иммунитет и подавить альтернативные мнения. По данным исследований, иммунитет после перенесенной болезни может быть крепким, но со временем ослабевает, и вакцины помогают компенсировать этот иммунный "разрыв".

Отчет также критикует распространение дезинформации со стороны официальных органов здравоохранения, особенно в отношении теории утечки из лаборатории и использования медикаментов, таких как ивермектин и гидроксихлорохин, которые, по мнению Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), не эффективны против коронавируса.

Что касается уроков пандемии, комитет указывает на слабые места в Национальном стратегическом запасе и в цепочке поставок США. Он рекомендует создавать собственные запасы медицинских товаров в штатах, что позволит обеспечить более быструю реакцию и адаптированность к местным нуждам. Отчет также подчеркивает необходимость увеличения производства медикаментов внутри страны, поскольку многие из них, а также их активные ингредиенты, в настоящее время производятся в основном в Китае, что создает угрозу для глобальной поставки препаратов.

Как отмечают американские журналисты, комитет, возглавляемый республиканцем из штата Огайо Брэдом Венстропом, проведет дополнительное обсуждение отчета в среду, перед тем как передать его в Конгресс для официальной публикации.

Напомним, 3 декабря сообщалось, что специальный подкомитет по коронавирусной пандемии Конгресса США завершил двухлетнее расследование причин пандемии Covid-19 и пришел к выводу, что вирус, вероятно, утек из лаборатории в Китае.