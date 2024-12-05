Даремно вводили локдауни: Конгрес США опублікував остаточний звіт про походження COVID-19

Як зазначили американські журналісти, вчені, як і раніше, не виявили тварину, заражену вихідним штамом вірусу, однак пошуки джерела вірусу є непростим завданням. Наприклад, для того щоб знайти джерело першого сплеску SARS, знадобилося понад десятиліття, а походження вірусу Ебола досі не встановлено.

Республіканський комітет Палати представників США, що займається розслідуванням усіх аспектів пандемії COVID-19 та її наслідків, опублікував підсумковий звіт за результатами дворічної роботи. У документі з 520 сторінок ідеться про те, що вірус COVID-19, найімовірніше, виник у лабораторії Китаю в Ухані, на підставі таких чинників, як біологічні характеристики вірусу і захворювання серед співробітників Інституту вірусології в Ухані 2019 року. Про це повідомляє американський канал CNN.

Більшість розвідувальних агентств США вважають, що вірус не був генетично спроектований, проте походження пандемії досі викликає дискусії. У звіті підкреслюється, що якби існували будь-які переконливі докази того, що вірус має природне походження, їх уже було б знайдено.

Вчені, як і раніше, не виявили тварину, заражену вихідним штамом вірусу, однак пошуки джерела вірусу є непростим завданням. Наприклад, для того щоб знайти джерело першого сплеску SARS, знадобилося понад десятиліття, а походження вірусу Ебола досі не встановлено.

У звіті також міститься різка критика Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Комітет стверджує, що організація ставила політичні інтереси комуністичної партії КНР вище за свою основну місію — допомагати людям по всьому світу, а також дозволила Китаю контролювати своє розслідування причин виникнення вірусу.

Доповідач наполягає, що відсутність прозорості з боку Китаю в питаннях, що стосуються пандемії, є "неналежною" і тільки посилює політизацію проблеми. У звіті посилаються на слова доктора Марії Ван Керкхове, технічної експертки ВООЗ з COVID-19, яка заявила, що відсутність розкриття даних Китайською Народною Республікою є "неприпустимою".

ВООЗ у відповідь на критику створила спеціальну групу, яка займається розробленням рекомендацій для майбутніх пандемій. Однак комітет висловив сумнів в ефективності так званого "Пандемійного договору", заявивши, що в його нинішньому вигляді проєкт не вирішує проблем, виявлених під час пандемії COVID-19. Також у звіті наголошується, що будь-який варіант договору, що стосується США, має бути схвалений Сенатом.

Критика локдауну і носіння масок

Звіт критикує багато із загальноприйнятих заходів щодо обмеження поширення COVID-19. Зокрема, комітет стверджує, що заходи, такі як соціальне дистанціювання та обов'язкове носіння масок, не були обґрунтовані твердими науковими даними. Ба більше, тривалі локдауни завдали економіці та психічному здоров'ю американців "незмірної шкоди", особливо це торкнулося молодших громадян.

Водночас у звіті наголошується, що запровадження обмежень на поїздки, ініційоване адміністрацією Трампа на початку пандемії, зіграло позитивну роль у порятунку життів, незважаючи на критику цих заходів як прояву ксенофобії. Також високо оцінюється програма Operation Warp Speed, метою якої було швидке створення вакцини проти COVID-19. Комітет назвав цей проєкт "неймовірним досягненням науки", що врятував мільйони життів. Примітно, що проєкт похвалив навіть доктор Ентоні Фаучі, колишній директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

Проте у звіті йдеться про те, що чиновники охорони здоров'я та адміністрація Байдена занадто сильно перебільшували ефективність вакцин у запобіганні передачі або зараження COVID-19, що могло сприяти втраті довіри громадськості до вакцин. Також комітет звинуватив представників охорони здоров'я в участі в "узгодженій спробі" ігнорувати природний імунітет і придушити альтернативні думки. За даними досліджень, імунітет після перенесеної хвороби може бути міцним, але з часом слабшає, і вакцини допомагають компенсувати цей імунний "розрив".

Звіт також критикує поширення дезінформації з боку офіційних органів охорони здоров'я, особливо щодо теорії витоку з лабораторії та використання медикаментів, як-от івермектин і гідроксихлорохін, які, на думку Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA), не ефективні проти коронавірусу.

Що стосується уроків пандемії, комітет вказує на слабкі місця в Національному стратегічному запасі та в ланцюжку поставок США. Він рекомендує створювати власні запаси медичних товарів у штатах, що дасть змогу забезпечити швидшу реакцію й адаптованість до місцевих потреб. Звіт також наголошує на необхідності збільшення виробництва медикаментів усередині країни, оскільки багато хто з них, а також їхні активні інгредієнти, наразі виробляють переважно в Китаї, що створює загрозу для глобального постачання препаратів.

Як зазначають американські журналісти, комітет, очолюваний республіканцем зі штату Огайо Бредом Венстропом, проведе додаткове обговорення звіту в середу, перед тим як передати його в Конгрес для офіційної публікації.

Нагадаємо, 3 грудня повідомлялося, що спеціальний підкомітет із коронавірусної пандемії Конгресу США завершив дворічне розслідування причин пандемії Covid-19 і дійшов висновку, що вірус, імовірно, витік із лабораторії в Китаї.