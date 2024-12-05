"Много читаю": задержанная в США россиянка объяснила, почему фотографировалась с генералами США

Россиянка фотографировалась с известными людьми и выкладывала фото в сети, рассказывая о "насыщенной работе в Вашингтоне" и полезных встречах в Нью-Йорке, что сыграло против нее.

Россиянка Номма Зарубина, которую Федеральное бюро расследований США обвинило в предоставлении ложных данных правоохранительным органам и связях с российскими спецслужбами прокомментировала российским СМИ свои фото с американскими генералами. Она заявила, что они сделаны просто ради фото и из-за ее любви к книгам и желания познакомиться с их авторами. Об этом пишет "Агентство Новости".

Так, в июне 2024 года россиянка опубликовала два фото — с экс-главой центрального командования США генералом в отставке Кеннетом Франклином Маккензи-младшим и генерал-майором в отставке Брюсом Лолором.

"Я много читаю, и имею свою небольшую библиотеку дома. Я стараюсь приходить на презентации книг и знакомиться с автором. Поэтому фотографируюсь с книгой. Другая же фотография с мероприятия, где также собирались писатели, военные и политики. Я была приглашена как гость туда", — пояснила снимки Зарубина.

По ее словам, ФБР интересовалось ею еще с 2018 года.

В своих соцсетях Зарубина постила фото и речи президента РФ Владимира Путина. Она объясняет это тем, что раньше имела другие взгляды, но впоследствии после проживания в США они изменились.

СМИ Зарубина отказалась отвечать на вопрос, действительно ли ее завербовало ФСБ и она получила кодовое имя "Алиса", ссылаясь на тайну следствия. При этом она заверила редакцию, что не выполняла никаких поручений от российских спецслужб, а все мероприятия в своей жизни она посещала по собственной инициативе.

Также она объяснила свое фото с российским политологом Леонидом Волковым, что не имела цели с ним общаться, а просто рада была иметь с ним селфи и уйти.

Номма Зарубина с политологом Леонидом Волковым

Сам Волков заявил, что заметил женщину на своей встрече, поскольку она совсем не была в ней заинтересована и все время сидела в телефоне, показывая, что ей не интересен ни сам политолог, ни то, о чем он говорит.

"Я не мог не обратить внимание на девушку в первом ряду, которая пришла на встречу одной из первых и заняла одно из лучших мест, но всю встречу просидела в телефоне и вообще не проявляла никакого интереса к тому, о чем я говорил. Но как только встреча закончилась, она первой подскочила ко мне и попросила о селфи. И сразу после селфи — убежала", — рассказал Волков.

Он добавил, что она выкала это селфи у себя на странице и тэгнула его. Он пролистал ее страницу и обнаружил очень много селфи с разными более-менее известными людьми, которые перемежались комментариями вроде "сегодня очень насыщенная работа в Вашингтоне" или "сегодня много полезных встреч в Нью-Йорке".

Зарубина рассказала журналистам, что уехала в США, потому что у нее не было шансов получить работу во власти из-за того, что она не принадлежала к "узкому кругу прокремлевской элиты".

"Моя мотивация была поехать в другую страну, в 24 года был именно такой интерес, чем искать какую-то бюрократическую работу. И в конце обучения нам никто вариантов работы не предлагал", — написала Зарубина.

Дело Номмы Зарубиной: в чем ее обвиняют

По данным ФБР, россиянка Номма Зарубина налаживала связи с журналистами, военными и экспертами по поручению российских спецслужб. Она врала американским властям по поводу своих связей с Россией, но позже призналась, что сотрудничала с ФСБ.

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило россиянку Номму Зарубину, проживающую в Нью-Йорке, по двум фактам дачи ложных показаний по поводу ее связей с российскими спецслужбами.

Согласно первому пункту обвинения, в апреле 2021 года в ходе допроса ФБР Зарубина ложно заявила, что она не имеет контактов с представителями правительства или спецслужб РФ.

Согласно второму пункту обвинения, Зарубина в сентябре 2023 года снова дала ложные показания: она сказала, что представитель ФСБ связывался с ней лишь однажды, чтобы расспросить ее о деятельности в США. При этом, по данным ФБР, все это время Зарубина находилась на связи с ФСБ России.

Напомним, что агент ФСБ РФ с оперативным псевдонимом "007" шпионила за украинскими военными в Запорожье. Контрразведчики задержали ее в сентябре 2022 года. Сейчас по собранным доказательствам она получила приговор суда и проведет за решеткой 15 лет