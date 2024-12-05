"Багато читаю": затримана в США росіянка пояснила, чому фотографувалася з генералами США

Росіянка фотографувалася з відомими людьми та викладала фото в мережі, розповідаючи про "насичену роботу в Вашингтоні" та корисні зустрічі в Нью-Йорку, що зіграло проти неї.

Росіянка Номма Зарубіна, яку Федеральне бюро розслідувань США звинуватило в наданні неправдивих даних правоохоронним органам і зв'язках з російськими спецслужбами прокоментувала російським ЗМІ свої фото з американськими генералами. Вона заявила, що вони зроблені просто задля фото і через її любов до книг та бажання познайомитися з їхніми авторами. Про це пише "Агентство Новости".

Так, в червні 2024 року росіянка опублікувала два фото — з ексголовою центрального командування США генералом у відставці Кеннетом Франкліном Маккензі-молодшим та генерал-майором у відставці Брюсом Лолором.

"Я багато читаю і маю свою невелику бібліотеку вдома. Я намагаюся приходити на презентації книжок та знайомитись з автором. Тому фотографуюсь із книгою. Інша ж фотографія із заходу, де також збиралися письменники, військові та політики. Я була запрошена як гість туди", – пояснила знімки Зарубіна.

За її словами, ФБР цікавилося нею ще з 2018 року.

У своїх соцмережах Зарубіна постила фото та промови президента РФ Володимира Путіна. Вона пояснює це тим, що раніше мала інші погляди, але згодом після проживання в США вони змінилися.

ЗМІ Зарубіна відмовилася відповідати на питання, чи справді її завербувало ФСБ і вона отримала кодове ім'я "Аліса", посилаючись на таємницю слідства. Водночас вона запевнила редакцію, що не виконувала жодних доручень від російських спецслужб, а всі заходи у своєму житті вона відвідувала з власної ініціативи.

Також вона пояснила своє фото з російським політологом Леонідом Волковим, що не мала мети з ним спілкуватися, а просто рада була мати з ним селфі та піти.

Номма Зарубіна з політологом Леонідом Волковим

Сам Волков заявив, що помітив жінку на своїй зустрічі, оскільки вона зовсім не була в ній зацікавлена і весь час сиділа в телефоні, показуючи, що їй не цікавий ані сам політолог, ані те, про що він говорить.

"Я не міг не звернути увагу на дівчину в першому ряду, яка прийшла на зустріч однією з перших і зайняла одне з найкращих місць, але всю зустріч просиділа в телефоні і взагалі не виявляла жодного інтересу до того, про що я казав. Але як тільки зустріч закінчилася, вона першою підскочила до мене і попросила про селфі. І одразу після селфі — втекла", — розповів Волков.

Він додав, що вона виклала це селфі в себе на сторінці і тегнула його. Він прогорнув її сторінку і виявив дуже багато селфі з різними більш-менш відомими людьми, які перемежувалися коментарями на кшталт "сьогодні багато дуже насиченої роботи у Вашингтоні" або "сьогодні багато корисних зустрічей у Нью-Йорку".

Зарубіна розповіла журналістам, що поїхала до США, бо у неї не було шансів отримати роботу у владі через те, що вона не належала до "вузького кола прокремлівської еліти" .

"Моя мотивація була поїхати в іншу країну, у 24 роки був саме такий інтерес, аніж шукати якусь бюрократичну роботу. Та й наприкінці навчання нам ніхто варіантів роботи не пропонував", — написала Зарубіна.

Справа Номми Зарубіної: у чому її звинувачують

За даними ФБР, росіянка Номма Зарубіна налагоджувала зв'язки з журналістами, військовими та експертами за дорученням російських спецслужб. Вона брехала американській владі з приводу своїх зв'язків із Росією, але пізніше зізналася, що співпрацювала з ФСБ.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) звинуватило росіянку Номму Зарубіну, яка проживає в Нью-Йорку, за двома фактами надання неправдивих свідчень з приводу її зв'язків із російськими спецслужбами.

Згідно з першим пунктом звинувачення, у квітні 2021 року під час допиту ФБР Зарубіна хибно заявила, що вона не має контактів із представниками уряду або спецслужб РФ.

Згідно з другим пунктом звинувачення, Зарубіна у вересні 2023 року знову дала неправдиві свідчення: вона сказала, що представник ФСБ зв'язувався з нею лише одного разу, щоб розпитати її про діяльність у США. Водночас, за даними ФБР, увесь цей час Зарубіна перебувала на зв'язку з ФСБ Росії.

Нагадаємо, що агентка ФСБ РФ з оперативним псевдонімом "007" шпигувала за українськими військовими в Запоріжжі. Контррозвідники затримали її у вересні 2022 року. Нині за зібраними доказами вона отримала вирок суду і проведе за ґратами 15 років