Угрозы, домогательства и сталкинг: почему доставка стала опасной для клиенток (фото)

Журналисты указывают, что тенденция сталкинга и угроз со стороны мужчин-водителей из служб доставки в адрес клиенток становится опасной, а ответная реакции на такие действия является недостаточной.

Каждому из нас знакома возможность доставки еды, когда можно в несколько кликов заказать любимые блюда. Но в последние годы начала вызревать опасная тенденция, когда мужчины-водители из службы доставки начинают преследовать клиенток под разными предлогами, пишет британское издание Metro.

Журналисты рассказывают историю жительницы Лондона по имени Анна. Однажды она сделала заказ через популярное приложение для заказа еды. Впоследствии ей начали активно надоедать мужчины-водители из службы доставки.

Водитель из службы доставки пишет клиентке (фото:Metro)

"Один водитель прислал мне сообщение на следующий день после того, как он доставил мою еду, написав: "Я знаю, где ты живешь" и "тебя легко найти" — от этого мне стало страшно", — говорит героиня истории, добавив, что с ней был эпизод, когда водитель доставки отказывался давать ей заказ, пока она не даст ему номер своего телефона.

После этой истории, женщина обратилась к компаниям, которые предоставляли услуги по доставке, относительно поведения их работников. Однако там заявили, что разбираются с ними и пообещали сообщить о результатах проверки.

Еще одну историю рассказала британка, которая попросила не называть ее имени. Она рассказала журналистам, что у нее была несколько иная история — когда она ожидала доставку от блондинки-женщины, но к ней приехал мужчина.

"В приложении было указано, что везет доставку женщина. А оказалось, что это был мужчина. Когда он привез заказ, то начал активно требовать от меня номер моего телефона, потому что иначе не отдаст еду", — пересказала свою историю женщина.

СМИ пишет, что случаи откровенного домогательства и сталкинга за жительницами крупных городов в Британии уже стали "опасной тенденцией". Журналисты отметили, что в соцсетях женщины уже выражают свое недовольство бездействием компаний, которые предоставляют услуги доставки еды и товаров.

Некоторые из них уже откровенно говорят, что думают обратиться в полицию или подать в суд на такие компании. Однако нынешнее британское законодательство не может повлиять на эту историю, поскольку обращение о домогательствах можно рассмотреть только в случае четкой идентификации подозреваемого.

В то же время журналисты обратились к компаниям UberEats и Deliveroo на предмет постоянных жалоб клиенток на непристойное поведение ее работников. В компании UberEats заявили, что пытаются проводить тщательную проверку своих работодателей — от законного возраста работы в 18 лет до отсутствия уголовного прошлого.

"Uber Eats сотрудничает с Министерством внутренних дел, чтобы запустить дополнительные способы идентификации. Это делается с целью исключить использование фейковых аккаунтов работниками, которые могут быть использованы с целью вмешательства в личную жизнь клиентов", — заявили в UberEats.

В компании добавили, что будут усиливать проверки подозрительных работников и просят клиентов обращаться по поводу "опасного" поведения своих работников, в отношении которых будут приняты соответствующие меры.

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