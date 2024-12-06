Погрози, домагання та сталкінг: чому доставка стала небезпечною для клієнток (фото)

Журналісти вказують, що тенденція сталкінгу та погроз зі сторони чоловіків-водіїв зі служб доставки на адресу клієнток стає небезпечною, а відповідна реакції на такі дії є недостатньою.

Кожному з нас знайома можливість доставки їжі, коли можна в кілька кліків замовити улюблені страви. Та протягом останніх років почала визрівати небезпечна тенденція, коли чоловіки-водії зі служби доставки починають переслідувати клієнток під різними приводами, пише британське видання Metro.

Журналісти переповідають історію мешканки Лондона на ім'я Анна. Одного разу вона зробила замовлення через популярний додаток для замовлення їжі. Згодом їй почали активно надокучали чоловіки-водії зі служби доставки.

Водій зі служби доставки пише клієнтці (фото:Metro)

"Один водій надіслав мені повідомлення наступного дня після того, як він доставив мою їжу, сказавши: "Я знаю, де ти живеш" і "тебе легко знайти" — від цього мені стало страшно", — каже героїня історії, додавши, що з нею був епізод, коли водій доставки відмовлявся давати їй замовлення, поки вона не дасть йому номер свого телефону.

Після цієї історії, жінка звернулася до компаній, які надавали послуги з доставки, щодо поведінки їхніх працівників. Однак там заявили, що розбираються з ними та пообіцяли повідомити про результати перевірки.

Ще одну історію розповіла британка, яка попросила не називати її імені. Вона розповіла журналістам, що в неї була дещо інша історія — коли вона очікувала доставку від білявки-жінки, але до неї приходив чоловік.

"У додатку було вказано, що везе доставку жінка. А виявилося, що це був чоловік. Коли він привіз замовлення, то почав активно вимагати від мене номер мого телефону, бо інакше не віддасть їжу", — переповіла свою історію жінка.

ЗМІ пише, що випадки відвертого домагання та сталкінгу за мешканками великих міст у Британії вже стали "небезпечною тенденцією". Журналісти зазначили, що в соцмережах жінки вже висловлюють своє незадоволення бездіяльністю компаній, які надають послуги доставки їжі та товарів.

Деякі з них вже відверто говорять, що думають звернутися до поліції чи подати до суду на такі компанії. Однак нинішнє британське законодавство не може вплинути на цю історію, оскільки звернення щодо домагань можна розглянути лише у випадку чіткої ідентифікації підозрюваного.

Водночас журналісти звернулися до компаній UberEats та Deliveroo на предмет постійних скарг клієнток на непристойну поведінку її працівників. У компанії UberEats заявили, що намагаються проводити ретельну перевірку своїх працедавців — від законного віку роботи у 18 років до відсутності кримінального минулого.

"Uber Eats співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, щоб запустити додаткові способи ідентифікації. Це робиться з метою унеможливити використання фейкових акаунтів працівниками, які можуть бути використані з метою втручання в особисте життя клієнтів", — заявили в UberEats.

У компанії додали, що посилюватимуть перевірки підозрілих працівників і просять клієнтів звертатися щодо "небезпечної" поведінки своїх працівників, щодо яких будуть вжиті відповідні заходи.

Нагадаємо, Фокус писав, що кількість доставок з пошкодженими посилками у світі зростає. У Британії кількість пошкоджених посилок зросла на третину за 2024 рік.

Також ми розповідали, як покинутий хлопець оригінально помстився колишній дівчині. Жартівник скористався опцією післяплати в турецькому додатку для доставки їжі Yemeksepeti.