Кількість доставок з пошкодженими посилками у світі зростає: опитування розкрили причини

У Британії кількість пошкоджених посилок зросла на третину за 2024 рік. Середні втрати для одного пересічного жителя Туманного Альбіону становлять майже 7 000 грн у перерахунку на українські кошти.

Доставка посилок уже давно є звичним видом надання замовлень для клєінтів, однак останнім часом кількість пошкоджених посилок збільшилася на третину за останній рік. Про це пише видання The Sun.

Журналісти пишуть, що кількість пошкоджених посилок тільки у Британії зросла до 85 млн одиниць. Якщо це уявити в якості масштабів, то це дорівнює 45 тисячам наповнених басейнів для запливу на Олімпійських іграх.

Проведене анонімне опитування серед 2 000 респондентів показало, що звичайна кількість замовлень у вигляді посилок на середньостатистичного британця становить від 3 до 5 на рік. Найчастіше люди замовлять косметику, товари домашнього вжитку, побутову техніку, книжки та одяг.

ЗМІ пише, що 53% повідомили, що протягом останніх 12 місяців отримували пошкоджені посилки. 29% респондентів зазначили, що замовлення було розбите після доставки, а 27% відсотків повідомили про дефект паковання (від розірваної коробки до відкритого пошкодження товару).

Майже 60% респондентів заявили, що після цього вже не хочуть замовляти онлайн. Тепер вони думають про купівлю товарів із самовивозом через негативний досвід із такими доставками.

Керівник відділу дизайну та інновацій у DS Smith Ешвін Мурті сказав, що сьогодні люди замовляють майже все в Інтернеті, однак замовлене часто може упасти, зіткнутися, розчавитися і навіть "розбитися дорогою до замовника".

Журналісти пишуть, що ймовірною причиною такого є неналежні умови сортування товарів і подальше порушення умов доставки. Фахівці кажуть про зростання кількості посилок, значне навантаження на працівників служб доставок, а інколи — низький рівень кваліфікації фахівців.

Середні збитки для власників становлять майже 130 фунтів (майже 7 000 грн). Водночас, за оцінками фахівців, загалом збитки компаній, які надсилають посилки через порушення умов доставки, уже перевалили за 2,3 млрд фунтів (понад 121 млрд гривень).

Нагадаємо, Фокус писав про те, як пара отримала повернуту посилку та була шокована від знахідки. Моніка та Андрес вибрали одну з коробок і вирішили розкрити її. Усередині виявилися дорогі бездротові навушники, ціна яких явно перевищує плату за саму посилку.

Також ми повідомляли, що Укрпошта буде оголошувати аукціони на чужі посилки, які не забрали адресати. За словами генерального директора Ігоря Смілянського, на складах компанії зараз перебувають десятки тисяч посилок, які так ніхто і не забрав. Тепер було ухвалено рішення впровадити міжнародну практику та продати їх.