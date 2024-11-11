Количество доставок с поврежденными посылками в мире растет: опросы раскрыли причины

В Британии количество поврежденных посылок выросло на треть за 2024 год. Средние потери для одного рядового жителя Туманного Альбиона составляют почти 7 000 грн в пересчете на украинские деньги.

Доставка посылок уже давно является привычным видом доставки заказов для клиентов, однако в последнее время количество поврежденных посылок увеличилось на треть за последний год. Об этом пишет издание The Sun.

Журналисты пишут, что количество поврежденных посылок только в Британии выросло до 85 млн единиц. Если это представить в качестве масштабов, то это равно 45 тысячам наполненных бассейнов для заплыва на Олимпийских играх.

Проведенный анонимный опрос среди 2 000 респондентов показал, что обычное количество заказов в виде посылок на среднестатистического британца составляет от 3 до 5 в год. Чаще всего люди заказывают косметику, товары домашнего обихода, бытовую технику, книги и одежду.

СМИ пишет, что 53% сообщили, что в течение последних 12 месяцев получали поврежденные посылки. 29% респондентов отметили, что заказ был разбит после доставки, а 27% процентов сообщили о дефекте упаковки (от разорванной коробки до открытого повреждения товара).

Почти 60% респондентов заявили, что после этого уже не хотят заказывать онлайн. Теперь они думают о покупке товаров с самовывозом из-за негативного опыта с такими доставками.

Руководитель отдела дизайна и инноваций в DS Smith Эшвин Мурти сказал, что сегодня люди заказывают почти все в Интернете, однако заказ часто может упасть, столкнуться, раздавиться и даже "разбиться по дороге к заказчику".

Журналисты пишут, что вероятной причиной такого является ненадлежащие условия сортировки товаров и дальнейшее нарушение условий доставки. Специалисты говорят о росте количества посылок, значительной нагрузке на работников служб доставок, а иногда — низком уровне квалификации специалистов.

Средние убытки для владельцев составляют почти 130 фунтов (почти 7 000 грн). В то же время, по оценкам специалистов, в целом убытки компаний, которые отправляют посылки из-за нарушения условий доставки, уже перевалили за 2,3 млрд фунтов (более 121 млрд гривен).

Напомним, Фокус писал о том, как пара получила возвращенную посылку и была шокирована находкой. Моника и Андрес выбрали одну из коробок и решили вскрыть ее. Внутри оказались дорогие беспроводные наушники, цена которых явно превышает плату за саму посылку.

Также мы сообщали, что Укрпочта будет объявлять аукционы на чужие посылки, которые не забрали адресаты. По словам генерального директора Игоря Смелянского, на складах компании сейчас находятся десятки тысяч посылок, которые так никто и не забрал. Теперь было принято решение внедрить международную практику и продать их.