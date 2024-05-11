От 10 гривен за товар: "Укрпошта" через аукцион будет продавать "чужие" посылки

По словам генерального директора Игоря Смелянского, на складах компании сейчас находятся десятки тысяч посылок, которые так никто и не забрал. Теперь было принято решение внедрить международную практику и продать их.

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"Укрпошта" собирается продавать на аукционах посылки, которые много месяцев никто не забрал. Соответственно, они не понадобились заказчику. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что это международная практика поведения с почтовыми посылками, которые в течение шести месяцев никому не пригодились. Теперь каждый сможет стать владельцем таких товаров.

На продажу посылки будут выставлять в пределах аукционов на площадке Prozorro.Sale. Компании Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail уже много лет так делают, а не просто выбрасывают после того, как срок хранения истек.

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Посылки на аукционе: как происходит процесс

Почтовые отправления, которые получатель не забрал спустя 2 недели, отправляются обратно отправителю. Есть и он за этот период не пришел в отделение, то посылки поступают на специальный склад, где они и хранятся полгода.

6 месяцев есть на то, чтобы написать заявление и все таки получить отправление. В случае, если этого не произошло, то у компании появляется возможность компенсировать траты за логистику и хранение.

"Укрпошта" продает посылки: цена

Начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет 10 гривен. Все они объединены в специальные палеты, в которых может находиться до 100 товаров. Соответственно, продают их как один лот.

Примечательно, что формироваться они будут рандомно. То есть, никто не будет знать до результатов аукциона, что находится внутри запечатанных пакетов. Сами сотрудники предприятия не могут в них участвовать, чтобы избежать коррупции.

"Сейчас на складах компании находятся десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Ранее такие почтовые отправления просто уничтожались. Теперь согласно законодательству мы можем продать эти посылки и компенсировать расходы на их логистику и хранение, как это делают в большинстве стран мира. Как компания государственного сектора, мы должны привлекать все возможности для того, чтобы быть эффективными и генерировать прибыль для бюджета Украины, и, соответственно, для обеспечения армии и социальных выплат", — заявил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Кроме того, в компании рассказали о преступной схеме, на которую нельзя вестись. Мошенники используют мировую практику и предлагают обманным путем купить одну посылку. На самом деле это не соответствует действительности, ведь компании продают на аукционах только групповые лоты.

Напомним, 9 мая сообщалось, что сотрудников "Укрпошты" могут вооружить и в Верховной Раде поддержали соответствующий законопроект. Носить и применять оружие смогут только работники подразделения безопасности. Планируется, что это позволит отражать нападения на почту.