Таинственные города мертвых: что известно о загадочных гробницах в Турции

Ликийские захоронения можно найти по всему юго-западу Турции. Некоторые из них высечены в скалах. Но при их доступности известно про них крайне мало.

Древние ликийцы оставили значительный след на территории современной Турции. Проезжая про средиземному побережью, повсюду можно видеть впечатляющие города мертвых: искусно высеченные в скалах гробницы с колоннами с видом на города, долины и береговые линии. Но при этом они остаются загадкой для археологов. Об этом пишет CNN.

Ликийские гробницы остаются загадкой

Кроме огромных гробниц древние ликийцы также оставили в наследство демократию. Две тысячи лет назад у народа, населяющую часть современной Турции была полностью функционирующая демократическая федерация.

В то время как демократии повсюду могут переживать неспокойные времена, другое ликийское наследие остается непреклонно присутствующим в средиземноморском регионе, который они называли домом. И это наследие сосредоточено почти полностью вокруг смерти.

Кроме гробниц, высеченных в скалах, по всей сельской местности и городам разбросаны внушительные саркофаги, в которых, вероятно, когда-то хранились останки высокопоставленных и могущественных жителей Ликии. Действительно, они настолько привычны, что их часто небрежно включают в городские пейзажи.

"Гробница Царя" в городе Каш Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Для туристов, особенно интересующихся историей, их поиски — само по себе целое приключение.

Некоторые из них хранятся на территории археологических раскопок, для исследования других доступны билеты, но для их обнаружения могут потребоваться навыки исследователя уровня Индианы Джонса: карабкаться по головокружительным склонам, кататься на лодках и пробираться сквозь заросли.

Хорошей отправной точкой является Фетхие, скромный портовый город, на так называемом Бирюзовом побережье Турции. Здесь, высоко над городом, который во времена ликийцев назывался Телмессос, и откуда открывается великолепный вид на закат, находятся гробницы в скале Аминтаса датируемые IV веком до н. э.

Ликийские гробницы, высеченные в скале Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Заплатите за вход и поднимитесь по ступеням к главной гробнице, перед которой возвышаются колонны в греческом стиле. Гробница пуста, разграблена много веков назад, но вид и возможность подойти поближе к такому древнему памятнику — это уже само по себе сокровище.

Конечно, это популярное место для селфи — некоторые хардкорные фотографы дожидаются закрытия, чтобы сделать ценный снимок себя без других туристов на снимке.

Кроме того, что обитатель гробницы Аминтас был "сыном Гермапиаса", мало что известно о нем или о каких-либо погребальных обрядах, проводимых ликийцами. Означали ли эти возвышенные места упокоения близость к небесам или отдаленность от подземного мира.

По словам местного гида Ондера Угуза, местная легенда гласит, что ликийцы помещали своих умерших в расщелины скал или в гробницы на берегу моря, чтобы крылатое существо, похожее на сирену, могло перенести их в загробную жизнь.

Однако археологических свидетельств, подтверждающих это, нет.

"Это загадка", — говорит Кэтрин Дрейкотт, доцент кафедры археологии в Даремском университете в Великобритании, которая изучала ликийские скальные гробницы, а также саркофаги и еще один более редкий вариант — саркофаги, размещенные на подпорках.

Ликийский саркофаг Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Известно, что ликийцы жили в этом регионе на протяжении столетий, развивая свои памятники смерти с пятого века до нашей эры и далее во времена, когда он по-разному контролировался или находился под влиянием греков, римлян и персов. Гробницы, похоже, являются одними из немногих сохранившихся физических напоминаний о присутствии ликийцев.

Дрейкотт говорит, что некоторые предполагают, что ликийцы были одержимы смертью, но большая часть нашего понимания их верований — чистые домыслы.

"Мы можем предположить, что между людьми, которые создали эти гробницы, может быть какая-то разница в экономическом статусе, но это неизвестно. Но было важно, чтобы гробницы были видны издалека. Знаем ли мы почему? Нет", — говорит археолог.

Более впечатляющие высеченные в скалах гробницы можно увидеть к северо-западу от Фетхие, недалеко от города Дальян, а также несколько других мест к югу и востоку, в том числе в древнем городе Мира, недалеко от нынешнего турецкого города Демре.

Здесь некрополь на склоне скалы возвышается над тем, что позже стало процветающим римским городом с театром, руины которого сохранились до наших дней. Можно войти в гробницы на уровне земли, но те, что выше, некоторые из которых украшены сложной резьбой, недоступны.

"Мы не можем сказать, существует ли связь между ликийскими верованиями и богами неба", — говорит она, указывая на то, что древние традиции, связанные со смертью, возникшие в регионе Средиземноморья и Леванта, больше склонялись к так называемым хтоническим духам, которые, как считалось, обитают под землей.

Ликийские гробницы, высеченные в скале Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

"Гробницы, безусловно, подразумевают, что существует желание не быть похороненными под землей и желание быть высоко, но неясно, имели ли люди, похороненные выше, преимущество перед другими, хотя можно сказать, что статус был выше с точки зрения конкуренции за гробницы, потому что им каким-то образом пришлось бы доставлять туда своих каменщиков", — говорит археолог.

Как отмечает Дрейкотт, многие из основных ликийских захоронений спроектированы так, чтобы стать заметными частями городских пейзажей, в этой части мира их так много, что некоторые из них просто стали частью ландшафта. Местные жители даже не обращают на них внимание, хотя впечатляющее сооружение может находиться прямо на их поле.

Каш, еще одна жемчужина Бирюзового побережья, — это туристический город, в котором также можно добраться до целого города мертвых. И они тоже спроектированы таким образом, чтобы их было видно издалека и от них открывался потрясающий вид на Эгейское море.

А в древнем городе Теймусса есть целая коллекции гигантских саркофагов, стоящих среди гигантских валунов и возвышающихся над близлежащим заливом.

Ликийский саркофаг Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Размеры таких каменных гробниц и их тяжелые крышки, говорит археолог Дрейкотт, указывают на статус тех, кто мог их занять, потому что тяжелые крышки весят целую тонну. Так что погребение явно было грандиозным шоу. Часть гробниц можно увидеть даже на парковке в деревне рядом. Но местные жители к ним довольно равнодушны.

"Меня не особо интересуют исторические вещи. Я предпочитаю спорт", — говорит молодой человек, обслуживающий столики в семейном кафе на окраине деревни.

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