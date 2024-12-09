Убито 184 человека: лидер банды из-за болезни ребенка спровоцировал массовую резню на Гаити

Отмечается, что лидер банды организовал расправу над пожилыми людьми из-за того, что подозревал их в том, что они причинили болезнь его ребенку с помощью колдовства. По словам правозащитников, всем пострадавшим было более 60 лет.

Related video

На Гаити произошла массовая резня из-за слухов, которые распространил глава одной из банд. Он обвинил в колдовстве пожилых людей — жителей одного из районов, что якобы привело к болезни его ребенка. Об этом пишет Scmp.com.

Так, Глава ООН по правам человека заявил в понедельник, 9 декабря, что 184 человека были убиты за прошедшие выходные в столице Гаити.

"Только в минувшие выходные по меньшей мере 184 человека были убиты в результате насилия, организованного лидером мощной банды в столице Гаити Порт-о-Пренс, в районе Сите-Солей. Эти последние убийства довели количество погибших только в этом году на Гаити до ошеломляющих 5 000 человек", — сказал Фолькер Турк.

Отмечается, что лидер банды организовал расправу над пожилыми людьми из-за того, что подозревал их в том, что они причинили болезнь его ребенку с помощью колдовства. По словам правозащитников, всем пострадавшим было более 60 лет.

Главарь банды Wharf Jeremie Монель "Микано" Феликс отдал приказ о массовом убийстве после того, как его ребенок заболел. Он обратился за советом к священнику Вуду, а тот обвинил пенсионеров в этом районе в нанесении вреда ребенку из-за колдовства.

Члены банды убили по меньшей мере 60 человек в пятницу и 50 в субботу, используя мачете и ножи.

Феликсу, который возглавляет банду Wharf Jeremie, в 2022 году запретили въезд в соседнюю Доминиканскую Республику. Ребенок Феликса умер в субботу днем.

Напомним, что ранее на Гаити банды объявили войну премьер-министру Ариэлю Анри и напали на полицейскую академию и главный аэропорт страны. Самолет Анри, который возвращался из зарубежного турне, вынужден был приземлиться на соседнем острове Пуэрто-Рико.