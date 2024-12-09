Вбито 184 людини: лідер банди через хворобу дитини спровокував масову різанину на Гаїті

Зазначається, що лідер банди організував розправу над людьми похилого віку через те, що підозрював їх у тому, що вони заподіяли хворобу його дитині за допомогою чаклунства. За словами правозахисників, усім постраждалим було понад 60 років.

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На Гаїті сталася масова різанина через чутки, які поширив очільник однієї з банд. Він звинуватив у чаклунстві літніх людей — жителів одного з районів, що нібито призвело до хвороби його дитини. Про це пише Scmp.com.

Так, Глава ООН з прав людини заявив у понеділок, 9 грудня, що 184 людини були вбиті за минулі вихідні в столиці Гаїті.

"Тільки минулих вихідних щонайменше 184 людини були вбиті внаслідок насильства, організованого лідером потужної банди в столиці Гаїті Порт-о-Пренс, в районі Сіте-Солей. Ці останні вбивства довели кількість загиблих лише цього року на Гаїті до приголомшливих 5000 осіб", — сказав Фолькер Турк.

Зазначається, що лідер банди організував розправу над людьми похилого віку через те, що підозрював їх у тому, що вони заподіяли хворобу його дитині за допомогою чаклунства. За словами правозахисників, усім постраждалим було понад 60 років.

Керівник банди Wharf Jeremie Монель "Мікано" Фелікс віддав наказ про масове вбивство після того, як його дитина захворіла. Він звернувся за порадою до священика Вуду, а той звинуватив пенсіонерів в цьому районі в завданні шкоди дитині через чаклунство.

Члени банди вбили щонайменше 60 людей у ​​п'ятницю та 50 у суботу, використовуючи мачете та ножі.

Феліксу, який очолює банду Wharf Jeremie, у 2022 році заборонили в'їзд до сусідньої Домініканської Республіки. Дитина Фелікса померла в суботу вдень.

Нагадаємо, що раніше на Гаїті банди оголосили війну прем'єр-міністру Аріелю Анрі і напали на поліцейську академію та головний аеропорт країни. Літак Анрі, який повертався із закордонного турне, змушений був приземлитися на сусідньому острові Пуерто-Рико.