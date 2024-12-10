Выпускник Лиги Плюща с "призрачным" пистолетом: в США задержали убийцу миллионера-страховщика

"Антикапиталисту" Луиджи Манджоне предъявлено обвинение в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Обвиняемый заверил, что действовал самостоятельно и принес извинения "за любые разногласия и травмы".

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В Пенсильвании, США, задержали 26-летнего Луиджи Манджоне, которого власти Нью-Йорка обвиняют в убийстве генерального директора медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Компания не раз оказывалась в центре скандала из-за того, что ИИ, одобренный Томпсоном, отказывал в страховке тем, кто в ней нуждался. Об этом пишет Daily Mail.

Арест Луиджи Манджоне

26-летний Манджоне — "антикапиталистический" выпускник Лиги плюща. Его взяли под стражу после того, как сотрудник McDonald's в Алтуне, примерно в 200 км к востоку от Питтсбурга, решил, что они узнали в нем стрелка.

Сообщается, что при аресте полицейскими у него был напечатанный на 3D-принтере пистолет-призрак, похожий на тот, который использовался при убийстве в среду утром, а также глушитель, манифест и четыре поддельных удостоверения личности.

Манджоне был арестован по обвинению в хранении огнестрельного оружия в Пенсильвании. По состоянию на вечер понедельника ему было официально предъявлено обвинение в убийстве в Нью-Йорке

Он находится в тюрьме в Пенсильвании по обвинению в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия, подделке документов и предоставлении полиции поддельных документов.

Луиджи Манджоне пропал без вести за несколько недель до убийства генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. В прошлом месяце полиция Сан-Франциско сообщила об его исчезновении.

Сообщается, что семья Луиджи опубликовала заявление об аресте. "Наша семья потрясена и опустошена арестом Луиджи. Мы молимся за семью Брайана Томпсона и просим людей молиться за всех, кого это коснулось", — написал в социальной сети двоюродный брат Манджоне, республиканский делегат от Мэриленда Нино Манджоне.

Луиджи Манджоне упомянул компанию стоимостью 515,93 млрд долларов в своем манифесте, отметив ее размер и объем прибыли. Там говорится, что несмотря на рост рыночной капитализации UnitedHealthcare, продолжительность жизни американцев не растет.

Арест Луиджи Манджоне

В документе осуждаются компании, которые "продолжают злоупотреблять нашей страной ради огромной прибыли, поскольку американская общественность позволяет им это делать".

Сообщается, что он написал, что действовал в одиночку и что он сам себя финансировал.

"Чтобы избавить вас от длительного расследования, я открыто заявляю, что я ни с кем не сотрудничал. Эти паразиты заслужили это. Я приношу извинения за любые разногласия и травмы, но это нужно было сделать", — сказано в манифесте.

26-летний Луиджи Манджоне происходит из влиятельной семьи из Мэриленда, центром которой был покойный патриарх Николас Манджоне, американец в первом поколении, построивший в штате империю недвижимости, включавшую загородные клубы и средства массовой информации.

Луиджи Манджоне после ареста Фото: Getty Images

Николас, скончавшийся в 2008 году в возрасте 83 лет после перенесенного инсульта, был владельцем Turf Valley Resort и Hayfields Country Club, а также радиостанции WCBM-AM.

Николас родился в Маленькой Италии в Балтиморе в бедной семье, но пробился из нищеты. Он также основал дом престарелых Lorien Health Services. Луиджи работал волонтером в доме престарелых своего дедушки в 2014 году, согласно его LinkedIn.

У Николаса было 10 детей, включая отца Луиджи Луи, и он был женат на своей жене Мэри до самой смерти. Пара жила в особняке стоимостью 1,9 млн долларов, расположенном в их загородном клубе, Мэри умерла в 2013 году.

У Луиджи есть два диплома Пенсильванского университета из Лиги Плюща, и он окончил среднюю школу с самым высоким совокупным средним баллом за четыре года.

Убитый Брайан Томпсон был главой медицинской страховой компании UnitedHealthcare, крупнейшей в США. Его годовая зарплата составляла 10 миллионов долларов в год. Он поддерживал внедрение программного обеспечения nH Predict на основе искусственного интеллекта, уровень отказов которого составил 90 процентов. UnitedHealthcare стала крупнейшим страховщиком, отклоняющим страховые полисы в 2023 году, отклонив каждое третье требование.

Напомним, Брайан Томпсон был застрелен возле отеля Hilton в Мидтауне на Манхэттене в 6:44 утра в среду 4 декабря. В него выпустили три пули. Впоследствии на гильзах были обнаружены надписи "отрицать", "защищать", "опровергать", что явно является отсылкой на американскую практику здравоохранения.