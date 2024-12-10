Випускник Ліги Плюща з "примарним" пістолетом: у США затримали вбивцю мільйонера-страховика

"Антикапіталістові" Луїджі Манджоне пред'явлено звинувачення у вбивстві генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Обвинувачений запевнив, що діяв самостійно і вибачився "за будь-які розбіжності та травми".

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У Пенсільванії, США, затримали 26-річного Луїджі Манджоне, якого влада Нью-Йорка звинувачує у вбивстві генерального директора медичної страхової компанії UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Компанія не раз опинялася в центрі скандалу через те, що ШІ, схвалений Томпсоном, відмовляв у страховці тим, хто її потребував. Про це пише Daily Mail.

Арешт Луїджі Манджоне

26-річний Манджоне — "антикапіталістичний" випускник Ліги плюща. Його взяли під варту після того, як співробітник McDonald's в Алтуні, приблизно за 200 км на схід від Піттсбурга, вирішив, що вони впізнали в ньому стрілка.

Повідомляють, що під час арешту поліцейськими в нього був надрукований на 3D-принтері пістолет-привид, схожий на той, що використовували під час убивства в середу вранці, а також глушник, маніфест і чотири підроблених посвідчення особи.

Манджоне був заарештований за звинуваченням у зберіганні вогнепальної зброї в Пенсільванії. Станом на вечір понеділка йому було офіційно пред'явлено обвинувачення у вбивстві в Нью-Йорку

Він перебуває у в'язниці в Пенсільванії за звинуваченням у зберіганні незареєстрованої вогнепальної зброї, підробці документів і наданні поліції підроблених документів.

Луїджі Манджоне зник безвісти за кілька тижнів до вбивства генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Минулого місяця поліція Сан-Франциско повідомила про його зникнення.

Повідомляється, що сім'я Луїджі опублікувала заяву про арешт. "Наша сім'я вражена і спустошена арештом Луїджі. Ми молимося за сім'ю Браяна Томпсона і просимо людей молитися за всіх, кого це торкнулося", — написав у соціальній мережі двоюрідний брат Манджоне, республіканський делегат від Меріленда Ніно Манджоне.

Луїджі Манджоне згадав компанію вартістю 515,93 млрд доларів у своєму маніфесті, зазначивши її розмір і обсяг прибутку. Там ідеться про те, що попри зростання ринкової капіталізації UnitedHealthcare, тривалість життя американців не зростає.

Арешт Луїджі Манджоне

У документі засуджуються компанії, які "продовжують зловживати нашою країною заради величезних прибутків, оскільки американська громадськість дозволяє їм це робити".

Повідомляють, що він написав, що діяв поодинці і що він сам себе фінансував.

"Щоб позбавити вас тривалого розслідування, я відкрито заявляю, що я ні з ким не співпрацював. Ці паразити заслужили на це. Я прошу вибачення за будь-які розбіжності і травми, але це потрібно було зробити", — сказано в маніфесті.

26-річний Луїджі Манджоне походить із впливової сім'ї з Меріленда, центром якої був покійний патріарх Ніколас Манджоне, американець у першому поколінні, який побудував у штаті імперію нерухомості, що охоплювала заміські клуби і засоби масової інформації.

Луїджі Манджоне після арешту Фото: Getty Images

Ніколас, який помер 2008 року у віці 83 років після перенесеного інсульту, був власником Turf Valley Resort і Hayfields Country Club, а також радіостанції WCBM-AM.

Ніколас народився в Маленькій Італії в Балтіморі в бідній сім'ї, але пробився зі злиднів. Він також заснував будинок для літніх людей Lorien Health Services. Луїджі працював волонтером у будинку для літніх людей свого дідуся 2014 року, згідно з його LinkedIn.

У Ніколаса було 10 дітей, включно з батьком Луїджі Луї, і він був одружений зі своєю дружиною Мері до самої смерті. Пара жила в особняку вартістю 1,9 млн доларів, розташованому в їхньому заміському клубі, Мері померла 2013 року.

У Луїджі є два дипломи Пенсільванського університету з Ліги Плюща, і він закінчив середню школу з найвищим сукупним середнім балом за чотири роки.

Убитий Брайан Томпсон був головою медичної страхової компанії UnitedHealthcare, найбільшої в США. Його річна зарплата становила 10 мільйонів доларів на рік. Він підтримував впровадження програмного забезпечення nH Predict на основі штучного інтелекту, рівень відмов якого становив 90 відсотків. UnitedHealthcare стала найбільшим страховиком, який відхиляє страхові поліси у 2023 році, відхиливши кожну третю вимогу.

Нагадаємо, Брайана Томпсона застрелили біля готелю Hilton у Мідтауні на Мангеттені о 6:44 ранку в середу 4 грудня. У нього випустили три кулі. Згодом на гільзах було виявлено написи "заперечувати", "захищати", "спростовувати", що явно є відсиланням до американської практики охорони здоров'я.