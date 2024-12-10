Скандал в Германии: бункеры, построенные узниками Бухенвальда, хотят продать богачам

Немецкий застройщик вызвал возмущение своим планом превратить систему туннелей времен Второй мировой в роскошный бункер для богачей, которые боятся начала ядерного конфликта.

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В Германии разразился грандиозный скандал, когда стало известно, что туннели, построенные узниками концлагеря Бухенвальд во время Второй мировой войны, хотят превратить в убежища для богатых выживальщиков. И продавать им криптовалюту "BunkerCoin" в качестве входных билетов в обещанное убежище на случай апокалипсиса. Об этом пишет Daily Mail.

Другие подозревают, что это тщательно продуманный план, призванный скомпрометировать немецкие власти и повысить цену за деликатную историческую собственность для последующей перепродажи ее государству.

Туннель был построен заключенными, содержавшимися в пристройке к концентрационному лагерю Бухенвальд, в лесу примерно в 200 км к юго-западу от Берлина, недалеко от города Хальберштадт.

Туннель, который предлагается превратить в бункер для богачей Фото: Скриншот

В лагере было интернировано около 7000 человек, находившихся на принудительных работах, более половины из которых погибли при рытье 13-километровой системы туннелей, где нацисты производили самолеты на позднем этапе Второй мировой войны.

Сегодня мемориальный центр в расположенном неподалеку лагере Лангенштайн-Цвиберге чтит память жертв и выживших, среди которых был французский военнопленный Луи Бертран.

По словам его 72-летнего сына Жана-Луи, после окончания Второй мировой войны Бертран мечтал о создании "кольца памяти" вокруг подземной сети, где погибли тысячи людей.

По словам его сына, Бертран умер в 2013 году и был похоронен в лагере, где он оставил "часть своей юности".

Пока что обещанный подземный комплекс с ядерной защитой существует только в виде серии изображений на веб-сайте.

Состоятельным любителям выживания предлагается безопасное подземное пространство с собственной клиникой, школой, мастерской, казино, баром, тренажерным залом и спа-салоном, а также "искусственными рассветами и закатами". Жизнь в бункере обещали сделать похожей на "размещение на роскошной яхте", а питание собирались обеспечивать за счет грибов и подземных ферм.

Чтобы получить доступ в случае войны или другой крупной катастрофы, клиентам предлагается приобрести BunkerCoins, каждый из которых позволяет купить один кубический сантиметр будущего пространства бункера.

По такому курсу небольшая комната обойдется примерно в полмиллиона евро. Компания заявляет, что также планирует создать "безопасный город в Гамбии".

Руководитель мемориального комплекса лагеря Лангенштейн-Цвиберге Геро Федтке сдержанно отверг проект строительства роскошного бункера, назвав его "неподходящим способом обращения с историческим наследием туннеля".

Вид стройплощадки времен Второй мировой войны Фото: Скриншот

Предприниматель, стоящий за предприятием, — Петер Карл Югль, который, по данным новостного еженедельника Der Spiegel, в прошлом имел связи с крайне правыми деятелями. Компания Югля, Global Project Management, утверждает, что специализируется на покупке "проблемной недвижимости". Сообщается, что в число его других деловых интересов входят доля в приложении для знакомств, недвижимость, которую он сдает в аренду танцевальному клубу, и отель для свиданий. В 2019 году компания Jugl выкупила участок туннеля у управляющего по делам о банкротстве, который ранее служил складом боеприпасов для коммунистического восточногерманского государства.

Югль заявил, что не понимает, из-за чего вся эта суета, и заявил, что с ним "обошлись несправедливо, его оскорбляли и ему угрожали".

"Я строю там объект, чтобы спасать человеческие жизни в чрезвычайной ситуации", — заявил Югль. Он также утверждал, что "эти подземные шахты не имеют никакого отношения к лагерю, расположенному в 1,2 милях отсюда".

Ассоциация родственников заключенных не согласна с этим, указывая на то, что единственной причиной существования лагеря было строительство близлежащей системы туннелей.

"Немыслимо разделять два компонента этого целого и, следовательно, игнорировать туннель", — написали они в своем заявлении. Государственный министр культуры Райнер Робра затронул вопрос о возможном выкупе в письме министрам обороны и внутренних дел Германии.

Бертран сказал, что, по его мнению, мотивация Югля заключается не в том, чтобы построить убежище для сверхбогатых людей на случай конца света, а просто в том, чтобы "заработать денег". Он заплатил за объект 1,3 миллиона евро, а теперь хочет выручить за него восемь миллионов.

Напомним, концентрационный лагерь Бухенвальд был освобожден 11 апреля 1945 года. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере было заключено приблизительно 250 тысяч и убито приблизительно 56 тысяч человек. Заключенные подняли бунт, лагерь был освобожден подразделениями Третьей армии США. Часть бывшего барака для заключенных можно увидеть в мемориале концентрационного лагеря Лангенштайн-Цвиберге. Около 7000 человек были интернированы в лагере для принудительного труда, более половины из которых погибли, роя 13-километровую систему туннелей.

Концлагерь Бухенвальд Фото: pizzatravel.com.ua

Напомним, бывший охранник нацистского лагеря Заксенхаузен, который находился в немецком Ораниенбурге во времена Второй мировой войны, предстанет перед судом за предполагаемую помощь в "коварных убийствах" тысяч заключенных. Лагерь для интернированных был известен своими газовыми камерами и ужасающими медицинскими экспериментами и казнями, использовавшимися в качестве образца для Освенцима. 100-летний Грегор Форманек работал там два года.