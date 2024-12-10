Скандал у Німеччині: бункери, побудовані в'язнями Бухенвальда, хочуть продати багатіям

Німецький забудовник викликав обурення своїм планом перетворити систему тунелів часів Другої світової на розкішний бункер для багатіїв, які бояться початку ядерного конфлікту.

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У Німеччині вибухнув грандіозний скандал, коли стало відомо, що тунелі, збудовані в'язнями концтабору Бухенвальд під час Другої світової війни, хочуть перетворити на притулки для багатих вижівальщіков. І продавати їм криптовалюту "BunkerCoin" як вхідні квитки в обіцяний притулок на випадок апокаліпсиса. Про це пише Daily Mail.

Інші підозрюють, що це ретельно продуманий план, покликаний скомпрометувати німецьку владу і підвищити ціну за делікатну історичну власність для подальшого перепродажу її державі.

Тунель був побудований ув'язненими, яких утримували в прибудові до концентраційного табору Бухенвальд, у лісі приблизно за 200 км на південний захід від Берліна, недалеко від міста Хальберштадт.

Тунель, який пропонується перетворити на бункер для багатіїв Фото: Скриншот

У таборі було інтерновано близько 7000 осіб, які перебували на примусових роботах, більше ніж половина з яких загинули під час риття 13-кілометрової системи тунелів, де нацисти виробляли літаки на пізньому етапі Другої світової війни.

Сьогодні меморіальний центр у розташованому неподалік таборі Лангенштайн-Цвіберг вшановує пам'ять жертв і тих, хто вижив, серед яких був французький військовополонений Луї Бертран.

За словами його 72-річного сина Жана-Луї, після закінчення Другої світової війни Бертран мріяв про створення "кільця пам'яті" навколо підземної мережі, де загинули тисячі людей.

За словами його сина, Бертран помер 2013 року і був похований у таборі, де він залишив "частину своєї юності".

Поки що обіцяний підземний комплекс з ядерним захистом існує тільки у вигляді серії зображень на вебсайті.

Заможним любителям виживання пропонується безпечний підземний простір із власною клінікою, школою, майстернею, казино, баром, тренажерним залом і спа-салоном, а також "штучними світанками і заходами сонця". Життя в бункері обіцяли зробити схожим на "розміщення на розкішній яхті", а харчування збиралися забезпечувати завдяки грибам і підземним фермам.

Щоб отримати доступ у разі війни або іншої великої катастрофи, клієнтам пропонується придбати BunkerCoins, кожен з яких дає змогу купити один кубічний сантиметр майбутнього простору бункера.

За таким курсом невелика кімната обійдеться приблизно в півмільйона євро. Компанія заявляє, що також планує створити "безпечне місто в Гамбії".

Керівник меморіального комплексу табору Лангенштейн-Цвіберге Геро Федтке стримано відкинув проєкт будівництва розкішного бункера, назвавши його "невідповідним способом поводження з історичною спадщиною тунелю".

Вид будмайданчика часів Другої світової війни Фото: Скриншот

Підприємець, який стоїть за підприємством, — Петер Карл Югль, який, за даними новинного тижневика Der Spiegel, у минулому мав зв'язки з вкрай правими діячами. Компанія Югля, Global Project Management, стверджує, що спеціалізується на купівлі "проблемної нерухомості". Повідомляють, що серед його інших ділових інтересів є частка в застосунку для знайомств, нерухомість, яку він здає в оренду танцювальному клубу, і готель для побачень. У 2019 році компанія Jugl викупила ділянку тунелю в управителя у справах про банкрутство, який раніше слугував складом боєприпасів для комуністичної східнонімецької держави.

Югль заявив, що не розуміє, через що вся ця метушня, і заявив, що з ним "обійшлися несправедливо, його ображали і йому погрожували".

"Я будую там об'єкт, щоб рятувати людські життя в надзвичайній ситуації", — заявив Югль. Він також стверджував, що "ці підземні шахти не мають жодного стосунку до табору, розташованого за 1,2 милі звідси".

Асоціація родичів ув'язнених не згодна з цим, вказуючи на те, що єдиною причиною існування табору було будівництво прилеглої системи тунелів.

"Немислимо розділяти два компоненти цього цілого і, отже, ігнорувати тунель", — написали вони у своїй заяві. Державний міністр культури Райнер Робра порушив питання про можливий викуп у листі до міністрів оборони і внутрішніх справ Німеччини.

Бертран сказав, що, на його думку, мотивація Югля полягає не в тому, щоб побудувати притулок для надбагатих людей на випадок кінця світу, а просто в тому, щоб "заробити грошей". Він заплатив за об'єкт 1,3 мільйона євро, а тепер хоче виручити за нього вісім мільйонів.

Нагадаємо, концентраційний табір Бухенвальд було звільнено 11 квітня 1945 року. З липня 1937 по квітень 1945 року в таборі було ув'язнено приблизно 250 тисяч і вбито приблизно 56 тисяч осіб. Ув'язнені підняли бунт, табір був звільнений підрозділами Третьої армії США. Частину колишнього барака для ув'язнених можна побачити в меморіалі концентраційного табору Лангенштайн-Цвіберзі. Близько 7000 осіб були інтерновані в таборі для примусової праці, більше ніж половини з яких загинули, риючи 13-кілометрову систему тунелів.

Концтабір Бухенвальд Фото: pizzatravel.com.ua

Нагадаємо, колишній охоронець нацистського табору Заксенгаузен, що розташовувався в німецькому Оранієнбурзі за часів Другої світової війни, постане перед судом за передбачувану допомогу в "підступних убивствах" тисяч ув'язнених. Табір для інтернованих був відомий своїми газовими камерами і жахливими медичними експериментами та стратами, що використовувалися як зразок для Освенцима. 100-річний Грегор Форманек працював там два роки.