"Медовая ловушка": шпионы из РФ хотели похитить журналистов Грозева и Доброхотова

Группа российских агентов, которая состояла из живущих в Великобритании болгар, планировала увезти основателя издания The Insider Романа Доброхотова на яхте, а Христо Грозева хотели заманить в ловушку с помощью женщины.

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Группа граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России, преследовала журналиста-расследователя новостного издания Bellingcat Христо Грозева и Романа Доброхотова, основателя издания The Insider. Причем Доброхотова хотели похитить и вывезти из Британии в континентальную Европу на катере. Об этом пишет Reuters.

Эта информация прозвучала во вторник в лондонском суде на процессе по делу пятерых болгар в Центральном уголовном суде Лондона (Олд-Бейли) несколько дней назад. Теперь же присяжные услышали в подробностях, как обвиняемые в 2021 году (когда Доброхотов бежал из России от преследований) и в 2022 году следили за ним и обсуждали в переписке планы его похищения. Это была одна из нескольких операций, которые планировала шпионская ячейка.

Роман Доброхотов Фото: Скриншот

Катрин Иванова, 33 года, Ваня Габерова, 30 лет, и Тихомир Иванчев, 39 лет, обвиняются в принадлежности к сложной шпионской сети, которой руководил российский агент по имени Ян Марсалек, и которая преследовала в том числе и диссидентов.

По данным следствия, гражданин Австрии Ян Марсалек, которого прокуроры назвали "посредником, действовавшим в интересах российской разведки", и руководитель ячейки на месте, Орлин Русев, в августе 2022 года обсуждали возможность вывоза Доброхотова на катере.

Ваня Габерова, Катрин Иванова, и Тихомир Иванчев Фото: Скриншот

Орлин Русев и еще один обвиняемый Бисер (Макс) Джамбазов ранее признали свою вину. Еще трое подсудимых (Катрин Иванова, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев) — обвинения отвергают. Примечательно, но во время ареста Габерову и Джамбазова нашли голыми в одной постели.

Романа Доброхотова хотели увезти на яхте

Похищение Романа Доброхотова заговорщики называли между собой "операция Рыбачья лодка", Марсалек и Русев обсуждали, как хорошо было бы провести в Британии успешную операцию после провала с отравлением Сергея Скрипаля.

Дело об отравлении Сергея Скрипаля

The Insider Доброхотова совместно с Bellingcat опубликовали несколько расследований об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В частности, они назвали имена подозреваемых в преступлении — настоящие и вымышленные — и выяснили, как именно они добрались до Солсбери.

Русев и Марсалек обсуждали варианты с выходом в море на частном катере или яхте из Норича или Халла на восточном побережье Англии.

Орлин Русев Фото: Скриншот

В операции, по его словам, должны были принять участие он и еще четыре человека: Джамбазов, человек по имени Иван Стоянов (его нет среди подсудимых), некий спецназовец из Болгарии и некий 68-летний болгарский "очень-очень опытный морской волк, отставной специалист военного флота еще советских времен".

Бисер Джамбазов Фото: Скриншот

Русев писал, что у этого человека есть две маленьких яхты и он много раз участвовал в гонках между Саутгемптоном на южном побережье Англии и Испанией или Португалией.

Христо Грозева хотели поймать в "медовую ловушку"

Прокурор Элисон Морган заявила, что в 2021 году группа вела наблюдение за Христо Грозевым, гражданином Болгарии, работающим в Bellingcat. Грозев был ведущим следователем по отчетам Bellingcat об отравлении российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году в Солсбери, Англия.

Морган заявил, что Габерова отправила Грозеву запрос на добавление в друзья на Facebook в рамках попытки собрать о нем информацию, которой руководили Марсалек и Русев.

"Кажется, Грозев увлечен Ваней и влюблен в нее", — писал Русев Марсалеку в сообщении вскоре после того, как Грозев принял запрос на добавление в друзья на Facebook.

Ваня Габерова должна была заманить Грозева в ловушку Фото: Скриншот

Марсалек выразил опасение, что Габерова может "влюбиться в него", но Русев ответил: "Ваня очень, очень напористая и совершенно независимая. Настоящая сексуальная стерва".

Прокурор также сообщил, что Иванова, Габерова и Джамбазов последовали за Грозевым в отель в испанском городе Валенсия, где Габерова сфотографировала его с основателем Bellingcat Элиотом Хиггинсом.

Они также обсуждали возможность отобрать у него ноутбук и телефон и доставить их в российское посольство, сжечь его имущество, похитить его и доставить в Москву или убить.

Подробности дела о российских шпионах

Сторона обвинения огласила в суде и переписку группы с подсудимой Катрин Ивановой, которая в ноябре 2021 года, через три месяца после бегства Доброхотова из России, следила за ним, взяв билет на один с ним авиарейс и снимая его скрытой камерой.

По ходу рейса Иванова писала в чат группы, в которой состоял и Русев: она сообщала, что у Доброхотова есть два телефона, что он зашел в соцсети, что слушает музыку и разгадывает судоку.

Иванова подсмотрела пин-код телефона Доброхотова и передала его в чат. Обвинение говорит, что код был почти правильным — только лишняя цифра в конце.

Во вторник присяжные услышали, что слежка за Грозевым в Украине была прекращена перед самым вторжением России.

Русев и Марсалек переписывались в феврале 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения, и в один момент Марсалек написал: "Наши друзья волнуются, что наше присутствие может помешать другой операции в Украине. Они бы хотели, чтобы мы в данный момент воздержались от всяких действий на земле".

Суд узнал, что гостевой дом в Грейт-Ярмуте, в котором проживал Русев, был "напичкан" техническим оборудованием, используемым для шпионажа.

В период предполагаемого сговора в распоряжении группы имелось 221 мобильный телефон, 258 жестких дисков, 495 SIM-карт, 33 устройства аудиозаписи, 55 устройств видеозаписи, 11 беспилотников, 16 радиостанций и три устройства для захвата IMSI, которые представляют собой высокотехнологичное оборудование, позволяющее собирать и использовать данные об используемых поблизости устройствах.

Суд установил, что у них также были обнаружены устройства для прослушивания и глушения Wi-Fi, а также 75 паспортов и документов, удостоверяющих личность, в том числе 55 на имена других лиц.

По данным следствия, эти пятеро граждан Болгарии в течение трех лет участвовали в шести шпионских операциях, представлявших собой слежку за людьми и разведку объектов, представляющих интерес для России. В том числе хотели атаковать военную базу США Patch Barracks в Штутгарте в конце 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Вена в Австрии стала настоящим "шпионским центром" России в Европе. Христо Грозеву, который 20 лет прожил в Австрии, пришлось перебраться в США. С 2023 года он живет там, но иногда возвращается, чтобы навестить оставшихся родственников. Когда Грозев находится в Вене, он получает государственную защиту. Его дом в центре города охраняют вооруженные бойцы спецназа.