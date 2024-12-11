"Медова пастка": шпигуни з РФ хотіли викрасти журналістів Грозєва і Доброхотова

Група російських агентів, яка складалася з болгар, що живуть у Великій Британії, планувала вивезти засновника видання The Insider Романа Доброхотова на яхті, а Христо Грозєва хотіли заманити в пастку за допомогою жінки.

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Група громадян Болгарії, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії, переслідувала журналіста-розслідувача новинного видання Bellingcat Христо Грозєва і Романа Доброхотова, засновника видання The Insider. Причому Доброхотова хотіли викрасти і вивезти з Британії в континентальну Європу на катері. Про це пише Reuters.

Ця інформація прозвучала у вівторок у лондонському суді на процесі у справі п'ятьох болгар у Центральному кримінальному суді Лондона (Олд-Бейлі) кілька днів тому. Тепер же присяжні почули в подробицях, як обвинувачені у 2021 році (коли Доброхотов утік із Росії від переслідувань) і у 2022 році стежили за ним і обговорювали в листуванні плани його викрадення. Це була одна з кількох операцій, які планував шпигунський осередок.

Роман Доброхотов Фото: Скриншот

Катрін Іванова, 33 роки, Ваня Габєрова, 30 років, і Тихомир Іванчев, 39 років, обвинувачуються в приналежності до складної шпигунської мережі, якою керував російський агент на ім'я Ян Марсалек, і яка переслідувала, зокрема, і дисидентів.

За даними слідства, громадянин Австрії Ян Марсалек, якого прокурори назвали "посередником, який діяв в інтересах російської розвідки", і керівник осередника на місці, Орлін Русєв, у серпні 2022 року обговорювали можливість вивезення Доброхотова на катері.

Ваня Габерова, Катрін Іванова, і Тихомир Іванчев Фото: Скриншот

Орлін Русєв і ще один обвинувачений Бісер (Макс) Джамбазов раніше визнали свою провину. Ще троє підсудних (Катрін Іванова, Ваня Габерова і Тихомир Іванчев) — звинувачення відкидають. Примітно, але під час арешту Габерову і Джамбазова знайшли голими в одному ліжку.

Романа Доброхотова хотіли відвезти на яхті

Викрадення Романа Доброхотова змовники називали між собою "операція Рибальський човен", Марсалек і Русєв обговорювали, як добре було б провести в Британії успішну операцію після провалу з отруєнням Сергія Скрипаля.

Справа про отруєння Сергія Скрипаля

The Insider Доброхотова спільно з Bellingcat опублікували кілька розслідувань про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері. Зокрема, вони назвали імена підозрюваних у злочині — справжні та вигадані — і з'ясували, як саме вони дісталися Солсбері.

Русєв і Марсалек обговорювали варіанти з виходом у море на приватному катері або яхті з Норіча або Галла на східному узбережжі Англії.

Орлин Русєв Фото: Скриншот

В операції, за його словами, мали взяти участь він і ще четверо людей: Джамбазов, людина на ім'я Іван Стоянов (його немає серед підсудних), якийсь спецпризначенець із Болгарії і якийсь 68-річний болгарський "дуже-дуже досвідчений морський вовк, відставний фахівець військового флоту ще радянських часів".

Бісер Джамбазов Фото: Скриншот

Русєв писав, що у цього чоловіка є дві маленькі яхти і він багато разів брав участь у перегонах між Саутгемптоном на південному узбережжі Англії та Іспанією або Португалією.

Христо Грозєва хотіли спіймати в "медову пастку"

Прокурорка Елісон Морган заявила, що 2021 року група вела спостереження за Христо Грозєвим, громадянином Болгарії, який працює в Bellingcat. Грозєв був провідним слідчим за звітами Bellingcat про отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля 2018 року в Солсбері, Англія.

Морган заявив, що Габерова надіслала Грозєву запит на додавання в друзі на Facebook у межах спроби зібрати про нього інформацію, якою керували Марсалек і Русєв.

"Здається, Грозєв захоплений Ванею і закоханий у неї", — писав Русєв Марсалеку в повідомленні незабаром після того, як Грозєв прийняв запит на додавання в друзі на Facebook.

Ваня Габерова повинна була заманити Грозєва в пастку Фото: Скриншот

Марсалек висловив побоювання, що Габерова може "закохатися в нього", але Русєв відповів: "Ваня дуже, дуже напориста і абсолютно незалежна. Справжня сексуальна стерва".

Прокурор також повідомив, що Іванова, Габерова і Джамбазов пішли за Грозєвим до готелю в іспанському місті Валенсія, де Габерова сфотографувала його із засновником Bellingcat Еліотом Гіггінсом.

Вони також обговорювали можливість відібрати в нього ноутбук і телефон і доставити їх до російського посольства, спалити його майно, викрасти його і доставити в Москву або вбити.

Подробиці справи про російських шпигунів

Сторона обвинувачення оголосила в суді й листування групи з підсудною Катрін Івановою, яка в листопаді 2021 року, за три місяці після втечі Доброхотова з Росії, стежила за ним, взявши квиток на один із ним авіарейс і знімаючи його прихованою камерою.

Під час рейсу Іванова писала в чат групи, до якої входив і Русєв: вона повідомляла, що у Доброхотова є два телефони, що він зайшов у соцмережі, що слухає музику і розгадує судоку.

Іванова підгледіла пін-код телефону Доброхотова і передала його в чат. Обвинувачення каже, що код був майже правильним — тільки зайва цифра в кінці.

У вівторок присяжні почули, що стеження за Грозєвим в Україні було припинено перед самим вторгненням Росії.

Русєв і Марсалек листувалися в лютому 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення, і в один момент Марсалек написав: "Наші друзі хвилюються, що наша присутність може перешкодити іншій операції в Україні. Вони б хотіли, щоб ми наразі утрималися від будь-яких дій на землі".

Суд дізнався, що гостьовий будинок у Грейт-Ярмуті, в якому проживав Русєв, був "напханий" технічним обладнанням, що використовується для шпигунства.

У період передбачуваної змови в розпорядженні групи був 221 мобільний телефон, 258 жорстких дисків, 495 SIM-карток, 33 пристрої аудіозапису, 55 пристроїв відеозапису, 11 безпілотників, 16 радіостанцій і три пристрої для захоплення IMSI, які є високотехнологічним обладнанням, що дає змогу збирати й використовувати дані про пристрої, які використовуються поблизу.

Суд встановив, що у них також було виявлено пристрої для прослуховування і глушіння Wi-Fi, а також 75 паспортів і документів, що засвідчують особу, зокрема 55 на імена інших осіб.

За даними слідства, ці п'ятеро громадян Болгарії протягом трьох років брали участь у шести шпигунських операціях, що являли собою стеження за людьми і розвідку об'єктів, які становлять інтерес для Росії. Зокрема хотіли атакувати військову базу США Patch Barracks у Штутгарті наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Відень в Австрії став справжнім "шпигунським центром" Росії в Європі. Христо Грозєву, який 20 років прожив в Австрії, довелося перебратися до США. З 2023 року він живе там, але іноді повертається, щоб відвідати родичів, які залишилися. Коли Грозєв перебуває у Відні, він отримує державний захист. Його будинок у центрі міста охороняють озброєні бійці спецназу.