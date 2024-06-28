Автора расследования о Навальном охраняет спецназ в Вене из-за шпионов РФ, — WSJ

По данным СМИ, разведчики предупредили журналиста Христо Грозева, что Кремль планирует его убить. Расследователь был вынужден бежать из страны, где прожил два десятилетия.

Related video

Болгарского журналиста Христо Грозева, который является одним из авторов расследования об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, охраняет австрийский спецназ. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 28 июня.

По данным СМИ, два года назад Грозев получил предупреждение от австрийской разведки и правоохранительных органов США. Речь шла о том, что расследователя планируют убить шпионы Кремля.

Прожив с семьей 20 лет в Австрии, журналист был вынужден перебраться в США. С 2023 года он живет там, одна иногда возвращается, чтобы навестить оставшихся родственников.

Когда Грозев находится в Вене, он получает государственную защиту. Его дом в центре города охраняют вооруженные бойцы спецназа.

Вена как "шпионский центр"

В издании отметили, что Вена стала "новым шпионским центром России в Европе". По данным разведки, с начала полномасштабной войны в Австрии появились десятки шпионов. За последние два года количество госслужащих из РФ выросло с 300-400 до более 500. Разведчики подозревают, что половина из них — шпионы.

"Вена сейчас является базой для российских тайных операций, включая финансирование и материально-техническую поддержку убийств, диверсий и вербовки по всей Европе, а также промышленный шпионаж и операции влияния, по данным более десятка австрийских, европейских и американских разведчиков и чиновников", — передали в СМИ.

В частности, россиян в Вене подозревают в помощи с отслеживанием поставок оружия в Украину и в убийстве российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Неназванный представитель разведки рассказал, что Россия отправляет большие объемы наличности машинами в соседние страны, такие как Литва. Оттуда деньги переправляют через Европу, часто — дипломатической почтой, которую не могут проверить полицейские.

Отмечается, что Россия восстанавливает шпионскую сеть, вербуя гражданских, преступников, хакеров и частных детективов. Офицер европейской разведки сравнил вражескую разведку с осьминогом, голова которого — в Центральной Европе.

Напомним, в Reuters информировали, что только на двух шпионов в Германии РФ потратила примерно 800 тысяч евро.

В Румынии информировали, что на территорию страны российские шпионы попадали под видом беженцев из Украины. Шпионская сеть пыталась получить "чрезвычайно важные данные" о помощи Киеву.