На это ушло 100 лет: католическая церковь официально признала "чудесное исцеление" британца в Лурде

Парализованный моряк-ветеран Первой мировой войны был официально признан первым британцем, чудесным образом исцелившимся в Лурде, где почитают Деву Марию.

Related video

Через сто лет католическая церковь признала чудом исцеление британского моряка Джона Трейнора в городе Лурде на юго-западе Франции. Город стал святым местом для католической веры после того, как крестьянской девушке по имени Бернадетт Субиру, как говорят, было видение Девы Марии, которая попросила ее построить часовню и освободить источник в скале, вода которого считается лечебной. С 1858 года зарегистрировано около 7000 случаев необъяснимого исцеления. По данным на 2013 год только 69 из них официально признаны Церковью чудесными исцелениями. Об этом пишет Daily Mail.

Ливерпульский моряк Джон Трейнор, родившийся в 1883 году, страдал параличом и эпилепсией вследствие тяжелой травмы, полученной во время Первой мировой войны.

Джон Трейнор Фото: Соцсети

Всего через три месяца после начала войны в октябре 1914 года он был ранен в Брюгге, а позднее попал под пулеметный огонь во время Галлиполийской кампании в Турции.

Эти ужасные травмы привели к тому, что он страдал эпилепсией, а его правая рука была парализована. Неудачная операция в 1920 году ухудшила его состояние, и он был частично парализован от ног и ниже. После многих лет страданий он отправился в Лурд на юго-западе Франции в надежде на выздоровление. Сообщается, что Трейнор во время своего паломничества искупался в этих водах девять раз. Утверждается, что во время поездки он "мгновенно и радикально" излечился от своих недугов. Джон основал свой собственный бизнес по доставке угля после того, как вылечился. И скончался в 1943 году.

Его преподобие Малкольм Макмахон, архиепископ Ливерпуля, сказал верующим, что исцеление Трейнора произошло "абсолютно за пределами сил природы".

"Считалось, что не было достаточных современных доказательств, чтобы установить, что излечение Джона Трейнора не может быть отнесено к медицинскому вмешательству или объяснено с точки зрения медицинской науки", — сказал он.

Однако после изучения документов, хранящихся в архивах Лурда, в отчете за 1926 год, опубликованном в журнале святилища доктором Августом Валле, тогдашним президентом Лурдского бюро медицинских наблюдений, было обнаружено упоминание об исцелении Трейнора.

По оценкам, с 1860 года Лурд посетили около 200 миллионов человек, однако католическая церковь официально признала лишь 69 исцелений.

Грот, где как утверждала Бернадетта, ей явилась Дева Мария Фото: Wikipedia

Процесс официального признания строгий. Из примерно 35 исков, которые ежегодно подаются в Медицинское бюро Лурда — орган, отвечающий за расследование чудес в Лурде, — почти все отклоняются.

Три-пять случаев расследуются более тщательно, при этом Бюро осматривает пациентов, все истории болезни и все анализы. Если случай имеет под собой основания, то он доводится до сведения Международного медицинского бюро Лурда (ILMB) — группы из 20 экспертов, которые изучают случай и выносят решение о том, является ли исцеление необъяснимым с медицинской точки зрения.

Хотя ILMB не может сказать, было ли исцеление чудом, он направляет решения епископу епархии, где проживает излечившийся человек, который консультируется с Ватиканом и принимает решение о том, является ли исцеление чудом.

Напомним, недавно ученым удалось объяснить одно из чудес, которое было совершено Иисусом Христом. В Библии описывается то, как Иисус помог рыбакам выловить столько рыбы, что хватило в течение нескольких недель кормить их общины. Предполагается, что это чудо было совершено в определенный момент, когда это стало возможным.