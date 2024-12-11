На це пішло 100 років: католицька церква офіційно визнала "чудесне зцілення" британця в Лурді

Паралізований моряк-ветеран Першої світової війни був офіційно визнаний першим британцем, який чудесним чином зцілився в Лурді, де шанують Діву Марію.

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Через сто років католицька церква визнала дивом зцілення британського моряка Джона Трейнора в місті Лурді на південному заході Франції. Місто стало святим місцем для католицької віри після того, як селянській дівчині на ім'я Бернадетт Субіру, як кажуть, було видіння Діви Марії, яка попросила її збудувати каплицю та вивільнити джерело в скелі, вода якого вважається лікувальною. З 1858 року зареєстровано близько 7000 випадків незрозумілого зцілення. За даними на 2013 рік, тільки 69 з них офіційно визнані Церквою чудесними зціленнями. Про це пише Daily Mail.

Ліверпульський моряк Джон Трейнор, який народився 1883 року, страждав на параліч і епілепсію внаслідок важкої травми, отриманої під час Першої світової війни.

Джон Трейнор Фото: Соцмережi

Лише через три місяці після початку війни в жовтні 1914 року він був поранений у Брюгге, а пізніше потрапив під кулеметний вогонь під час Галліполійської кампанії в Туреччині.

Ці жахливі травми призвели до того, що він страждав на епілепсію, а його права рука була паралізована. Невдала операція 1920 року погіршила його стан, і він був частково паралізований від ніг і нижче. Після багатьох років страждань він вирушив у Лурд на південному заході Франції в надії на одужання. Повідомляється, що Трейнор під час свого паломництва скупався в цих водах дев'ять разів. Стверджується, що під час поїздки він "миттєво і радикально" вилікувався від своїх недуг. Джон заснував свій власний бізнес із доставки вугілля після того, як вилікувався. І помер у 1943 році.

Його преподобіє Малкольм Макмахон, архієпископ Ліверпуля, сказав вірянам, що зцілення Трейнора відбулося "абсолютно за межами сил природи".

"Вважалося, що не було достатніх сучасних доказів, щоб встановити, що одужання Джона Трейнора не може бути віднесене до медичного втручання або пояснене з погляду медичної науки", — сказав він.

Однак після вивчення документів, що зберігаються в архівах Лурда, у звіті за 1926 рік, опублікованому в журналі святилища доктором Августом Валле, тодішнім президентом Лурдського бюро медичних спостережень, було виявлено згадку про зцілення Трейнора.

За оцінками, з 1860 року Лурд відвідали близько 200 мільйонів людей, проте католицька церква офіційно визнала лише 69 зцілень.

Грот, де як стверджувала Бернадетта, їй з'явилася Діва Марія Фото: Wikipedia

Процес офіційного визнання суворий. Із приблизно 35 позовів, які щорічно подають до Медичного бюро Лурда — органу, що відповідає за розслідування чудес у Лурді, — майже всі відхиляють.

Три-п'ять випадків розслідуються ретельніше, при цьому Бюро оглядає пацієнтів, усі історії хвороби та всі аналізи. Якщо випадок має під собою підстави, то його доводять до відома Міжнародного медичного бюро Лурда (ILMB) — групи з 20 експертів, які вивчають випадок і виносять рішення про те, чи є зцілення нез'ясовним з медичної точки зору.

Хоча ILMB не може сказати, чи було зцілення дивом, він направляє рішення єпископу єпархії, де проживає людина, яка вилікувалася, який консультується з Ватиканом і ухвалює рішення про те, чи є зцілення дивом.

Нагадаємо, нещодавно вченим вдалося пояснити одне з чудес, яке було здійснене Ісусом Христом. У Біблії описується те, як Ісус допоміг рибалкам виловити стільки риби, що вистачило протягом кількох тижнів годувати їхні громади. Передбачається, що це диво було здійснено в певний момент, коли це стало можливим.