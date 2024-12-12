"Хватит нанимать человека": стартап в области ИИ удивил рекламой о конце эры людей (фото)
В Сан-Франциско появилась неоднозначная рекламная кампания. Ее слоган гласит, что новые работники не пожалуются на баланс между работой и личной жизнью.
В Сан-Франциско стартап в области искусственного интеллекта Artisan устроил рекламную кампанию против найма людей на работу. Слоган Artisan буквально гласит "хватит нанимать людей", сообщило издание Gizmodo.
Компания продает программное обеспечение, разработанное для помощи в обслуживании клиентов и организации рабочего процесса продаж. Похоже, ее специалисты решили, что наиболее эффективным способом продвижения ее продукта будет реклама конца человеческой эры.
Теперь плакаты разбросанные по всему городу, включают в себя следующий призыв: "Продукт Artisan не будет жаловаться на баланс между работой и личной жизнью. Нанимайте их, а не людей. Наступила эра сотрудников с искусственным интеллектом".
Авторы говорят, что за первоначальной нелепостью скрывается очевидное объяснение: реклама предназначена для того, чтобы сводить людей с ума и поэтому нужно подбирать соответствующие заголовки.
Генеральный директор компании Джаспер Кармайкл-Джек отметил, что изложенные идеи несколько антиутопичны.
"Рабочие процессы в мире меняются. Мы хотели чего-то такого, что привлекало бы внимание. Скучные сообщения никому не интересны", — пояснил он.
Напомним, 25% владельцев смартфонов не считают полезными функции искусственного интеллекта. Лишь 18% отмечаю полезность интеграции ИИ.
Недавно платформа Character.AI угодила в громкий скандал. В Техасе на нее подали в суд, так как боты ИИ подстрекали детей к убийству родителей.