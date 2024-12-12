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Диджитал

"Хватит нанимать человека": стартап в области ИИ удивил рекламой о конце эры людей (фото)

Artisan, ии, технологии Artisan, найм людей, искусственный интеллект
Фото: Leo Krajden | Компания Artisan продает ПО для помощи в организации продаж

В Сан-Франциско появилась неоднозначная рекламная кампания. Ее слоган гласит, что новые работники не пожалуются на баланс между работой и личной жизнью.

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В Сан-Франциско стартап в области искусственного интеллекта Artisan устроил рекламную кампанию против найма людей на работу. Слоган Artisan буквально гласит "хватит нанимать людей", сообщило издание Gizmodo.

Компания продает программное обеспечение, разработанное для помощи в обслуживании клиентов и организации рабочего процесса продаж. Похоже, ее специалисты решили, что наиболее эффективным способом продвижения ее продукта будет реклама конца человеческой эры.

Artisan, ии, технологии Artisan, найм людей, искусственный интеллект Fullscreen
Реклама конца человеческой эры появилась на улицах Сан-Франциско

Теперь плакаты разбросанные по всему городу, включают в себя следующий призыв: "Продукт Artisan не будет жаловаться на баланс между работой и личной жизнью. Нанимайте их, а не людей. Наступила эра сотрудников с искусственным интеллектом".

Авторы говорят, что за первоначальной нелепостью скрывается очевидное объяснение: реклама предназначена для того, чтобы сводить людей с ума и поэтому нужно подбирать соответствующие заголовки.

Генеральный директор компании Джаспер Кармайкл-Джек отметил, что изложенные идеи несколько антиутопичны.

"Рабочие процессы в мире меняются. Мы хотели чего-то такого, что привлекало бы внимание. Скучные сообщения никому не интересны", — пояснил он.

Напомним, 25% владельцев смартфонов не считают полезными функции искусственного интеллекта. Лишь 18% отмечаю полезность интеграции ИИ.

Недавно платформа Character.AI угодила в громкий скандал. В Техасе на нее подали в суд, так как боты ИИ подстрекали детей к убийству родителей.