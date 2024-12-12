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Діджитал

"Досить наймати людину": стартап у галузі ШІ здивував рекламою про кінець ери людей (фото)

Artisan, іі, технології Artisan, найм людей, штучний інтелект
Фото: Leo Krajden | Компанія Artisan продає програми для допомоги в організації продажів

У Сан-Франциско з'явилася неоднозначна рекламна кампанія. Її слоган свідчить, що нові працівники не поскаржаться на баланс між роботою та особистим життям.

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У Сан-Франциско стартап у галузі штучного інтелекту Artisan влаштував рекламну кампанію проти найму людей на роботу. Слоган Artisan буквально говорить "досить наймати людей", повідомило видання Gizmodo.

Компанія продає програмне забезпечення, розроблене для допомоги в обслуговуванні клієнтів і організації робочого процесу продажів. Схоже, її фахівці вирішили, що найефективнішим способом просування її продукту буде реклама кінця людської ери.

Artisan, Ші, технології Artisan, найм людей, штучний інтелект Fullscreen
Реклама кінця людської ери з'явилася на вулицях Сан-Франциско

Тепер плакати, розкидані по всьому місту, містять наступний заклик: "Продукт Artisan не буде скаржитися на баланс між роботою та особистим життям. Наймайте їх, а не людей. Настала ера співробітників зі штучним інтелектом".

Автори кажуть, що за первісною безглуздістю ховається очевидне пояснення: реклама призначена для того, щоб зводити людей з розуму, і тому потрібно підбирати відповідні заголовки.

Генеральний директор компанії Джаспер Кармайкл-Джек зазначив, що викладені ідеї дещо антиутопічні.

"Робочі процеси у світі змінюються. Ми хотіли чогось такого, що привертало б увагу. Нудні повідомлення нікому не цікаві", — пояснив він.

Нагадаємо, 25% власників смартфонів не вважають корисними функції штучного інтелекту. Лише 18% відзначаю корисність інтеграції ШІ.

Нещодавно платформа Character.AI потрапила в гучний скандал. У Техасі на неї подали в суд, бо боти ШІ підбурювали дітей до вбивства батьків.