"Досить наймати людину": стартап у галузі ШІ здивував рекламою про кінець ери людей (фото)

У Сан-Франциско з'явилася неоднозначна рекламна кампанія. Її слоган свідчить, що нові працівники не поскаржаться на баланс між роботою та особистим життям.

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У Сан-Франциско стартап у галузі штучного інтелекту Artisan влаштував рекламну кампанію проти найму людей на роботу. Слоган Artisan буквально говорить "досить наймати людей", повідомило видання Gizmodo.

Компанія продає програмне забезпечення, розроблене для допомоги в обслуговуванні клієнтів і організації робочого процесу продажів. Схоже, її фахівці вирішили, що найефективнішим способом просування її продукту буде реклама кінця людської ери.

Реклама кінця людської ери з'явилася на вулицях Сан-Франциско

Тепер плакати, розкидані по всьому місту, містять наступний заклик: "Продукт Artisan не буде скаржитися на баланс між роботою та особистим життям. Наймайте їх, а не людей. Настала ера співробітників зі штучним інтелектом".

Автори кажуть, що за первісною безглуздістю ховається очевидне пояснення: реклама призначена для того, щоб зводити людей з розуму, і тому потрібно підбирати відповідні заголовки.

Генеральний директор компанії Джаспер Кармайкл-Джек зазначив, що викладені ідеї дещо антиутопічні.

"Робочі процеси у світі змінюються. Ми хотіли чогось такого, що привертало б увагу. Нудні повідомлення нікому не цікаві", — пояснив він.

Нагадаємо, 25% власників смартфонів не вважають корисними функції штучного інтелекту. Лише 18% відзначаю корисність інтеграції ШІ.

Нещодавно платформа Character.AI потрапила в гучний скандал. У Техасі на неї подали в суд, бо боти ШІ підбурювали дітей до вбивства батьків.