В ресторане на грузинском курорте обнаружили 12 тел: что произошло

11 жертв, как отмечают в местном МВД, являются иностранцами. Еще один погибший — гражданин Грузии.

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В грузинском курортном городе Гудаури в местном ресторане обнаружены мертвыми двенадцать человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Причины их гибели устанавливаются. Полиция Грузии начала расследование по статье "причинение смерти по неосторожности".

Известно, что на телах погибших не обнаружено признаков насилия, и что 11 жертв, согласно заявлению грузинского МВД, являются "иностранными гражданами". Один погибший — гражданин Грузии.

Тела были найдены в отдельном помещении ресторана, на втором этаже в спальной зоне. Все погибшие были работниками заведения.

Предварительной причиной смерти называют нарушение правил работы генератора, который включили из-за отсутствия электричества.

Гудаури — горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта в 120 километрах от Тбилиси.

Напомним, что на горном курорте Шови в Грузии 3 августа произошел оползень. На данный момент известно об 11 людях и 31 пропавшем без вести. Оползень уничтожил все туристические объекты на курорте и изуродовал инфраструктуру. По словам местных жителей, часть горы просто откололась и засыпала несколько туристических коттеджей.

Ранее в Закарпатской области возле курорта "Драгобрат" обильные осадки вызвали оползень. Местные власти заявили о повреждении дороги государственного значения.