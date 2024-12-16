В ресторані на грузинському курорті виявили 12 тіл: що сталося

11 жертв, як наголошують у місцевому МВС, є іноземцями. Ще один загиблий — громадянин Грузії.

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У грузинському курортному місті Гудаурі у місцевому ресторані виявлено мертвими дванадцять людей. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Причини їхньої загибелі встановлюються. Поліція Грузії розпочала розслідування за статтею "заподіяння смерті через необережність".

Відомо, що на тілах загиблих не виявлено ознак насильства, і що 11 жертв, згідно з заявою грузинського МВС, є "іноземними громадянами". Один загиблий — громадянин Грузії.

Тіла були знайдені в окремому приміщенні ресторану, на другому поверсі у спальній зоні. Всі загиблі були працівниками закладу.

Попередньою причиною смерті називають порушення правил роботи генератора, який увімкнули через відсутність електрики.

Гудаурі — гірськолижний курорт, розташований на південних схилах Великого Кавказького хребта за 120 кілометрів від Тбілісі.

Нагадаємо, що на гірському курорті Шові в Грузії 3 серпня стався зсув ґрунту. На цей час відомо про 11 осіб і 31 зниклого безвісти. Зсув знищив усі туристичні об'єкти на курорті та понівечив інфраструктуру. За словами місцевих жителів, частина гори просто відкололася і засипала декілька туристичних котетжів.

Раніше в Закарпатській області біля курорту "Драгобрат" рясні опади спричинили зсув ґрунту. Місцева влада заявила про пошкодження дороги державного значення.