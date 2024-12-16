Журналисты CNN в прямом эфире освободили заключенного в Сирии: он оказался палачом Асада (видео)

Салама Мохаммад Салама — первый лейтенант разведки ВВС Сирии — предположительно, ввел в заблуждение повстанцев и Клариссу Уорд из CNN, заставив их вывести его из тюрьмы.

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После того, как режим Башара Асада в Сирии был свергнут, а сам он с семьей убежал в Россию, повстанцы освободили заключенных из тюрем. В том числе из ужасной "Красной тюрьмы" Седная возле Дамаска, где были убиты сотни людей. Одно из освобождений произошло в прямом эфире канала CNN, когда журналистка Кларисса Уорд с повстанцами нашла мужчину в одной из камер. Но оказалось, что он не пострадавший, а причастный к пыткам. Об этом пишет NYpost.

Освобождение Саламы произошло в прямом эфире

По словам местного специалиста по проверке фактов, заключенный, которого CNN вывели из тюрьмы после того, как его освободили сирийские повстанцы, на самом деле был известным членом сил свергнутого президента Башара Асада, который обманом заставил телеканал и повстанцев оказать ему помощь.

Verify-Sy, сирийское агентство по проверке фактов, отмечает, что "спасенный", который заверял, что уже три месяца не видел солнца, на самом деле Салама Мохаммад Салама — первый лейтенант разведки ВВС Сирии. И он имеет долгую историю предполагаемых военных преступлений.

Вирусное видео предполагаемого спасения с тех пор привлекло внимание к ключевым деталям, касающимся внешности Саламы и его реакции на побег из тюрьмы, а CNN теперь расследует, как их репортеры могли быть обмануты.

Съемочная группа наткнулась на Саламу, когда журналисты зашли в запертую камеру. Мужчина прятался под одеялами. Кларисса искала следы пропавшего американского журналиста Остина Тайса. Мужчина представился, как Адель Гурбал.

Заключенный прятался под одеялом в камере Фото: CNN

Однако Verify-Sy обнаружила, что в регионе нет никаких записей об Аделе Гурбале, что позволило проверяющим установить его настоящую личность.

Их внимание привлек тот факт, что на спасенном не было следов пыток и он в целом выглядел куда более здоровым, чем другие заключенные. Хотя он заверял, что находился в одиночной камере в тюрьме при штаб-квартире разведки ВВС Сирии.

"Он выглядел чистым, ухоженным и физически здоровым, без видимых травм или следов пыток — несоответствующее изображение человека, предположительно содержавшегося в одиночном заключении в темноте в течение 90 дней", — пишет Verify-Sy.

Многие пользователи социальных сетей поспешили отметить его подтянутый вид по сравнению с фотографиями других освобожденных заключенных, которые были растрепаны, истощены и имели травмы по всему телу.

Проверяющие факты журналисты отметили, что заключенный не вздрогнул, когда поднял глаза, хотя и утверждал, что не видел солнечного света уже три месяца.

После его побега из тюрьмы Verify-Sy идентифицировала мужчину на видео CNN как Саламу Мохаммада Саламу, который работал на нескольких контрольно-пропускных пунктах в Хомсе и занимался воровством, вымогательством и принуждением жителей становиться информаторами Асада.

Тюрьма Седная в Сирии Фото: Wikipedia

Он также убивал мирных жителей во время войны в Сирии в 2014 году и предположительно задерживал и пытал молодых людей по сфабрикованным обвинениям, многие из которых отказывались давать взятки, сообщает Verify-Sy.

Местные жители утверждают, что он был заперт в тюрьме, где его обнаружили, меньше месяца из-за спора с высокопоставленным офицером по поводу раздела полученных от него денег.

Напомним, тем временем Башар Асад, находящийся в РФ, сделал заявление. Он сообщил, что защищал свою власть и не планировал бежать, но наступление сил оппозиции на Дамаск заставило перебраться в Латакию, а оттуда — в РФ. Он подтвердил, что сбежать из Сирии ему помогли российские военные.