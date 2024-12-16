Журналісти CNN у прямому ефірі звільнили ув'язненого в Сирії: він виявився катом Асада (відео)

Салама Мохаммад Салама — перший лейтенант розвідки ВПС Сирії — імовірно, ввів в оману повстанців і Кларису Ворд із CNN, змусивши їх вивести його з в'язниці.

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Після того, як режим Башара Асада в Сирії було повалено, а сам він із сім'єю втік до Росії, повстанці звільнили ув'язнених із в'язниць. Зокрема з жахливої "Червоної в'язниці" Седная біля Дамаска, де було вбито сотні людей. Одне зі звільнень відбулося в прямому ефірі каналу CNN, коли журналістка Кларисса Ворд із повстанцями знайшла чоловіка в одній із камер. Але виявилося, що він не потерпілий, а причетний до тортур. Про це пише NYpost.

Звільнення Салами відбулося в прямому ефірі

За словами місцевого фахівця з перевірки фактів, ув'язнений, якого CNN вивели з в'язниці після того, як його звільнили сирійські повстанці, насправді був відомим членом сил поваленого президента Башара Асада, який обманом змусив телеканал і повстанців надати йому допомогу.

Verify-Sy, сирійське агентство з перевірки фактів, зазначає, що "врятований", який запевняв, що вже три місяці не бачив сонця, насправді Салама Мохаммад Салама — перший лейтенант розвідки ВПС Сирії. І він має довгу історію ймовірних воєнних злочинів.

Вірусне відео передбачуваного порятунку відтоді привернуло увагу до ключових деталей, що стосуються зовнішності Салами і його реакції на втечу з в'язниці, а CNN тепер розслідує, як їхніх репортерів могли обдурити.

Знімальна група натрапила на Саламу, коли журналісти зайшли в замкнену камеру. Чоловік ховався під ковдрами. Кларисса шукала сліди зниклого американського журналіста Остіна Тайса. Чоловік представився, як Адель Гурбал.

Ув'язнений ховався під ковдрою в камері Фото: CNN

Однак Verify-Sy виявила, що в регіоні немає жодних записів про Аделя Гурбала, що дало змогу перевіряльникам встановити його справжню особу.

Їхню увагу привернув той факт, що на врятованому не було слідів тортур, і він загалом виглядав набагато здоровішим за інших ув'язнених. Хоча він запевняв, що перебував в одиночній камері у в'язниці при штаб-квартирі розвідки ВПС Сирії.

"Він виглядав чистим, доглянутим і фізично здоровим, без видимих травм або слідів тортур — невідповідне зображення людини, яку, ймовірно, утримували в одиночному ув'язненні в темряві протягом 90 днів", — пише Verify-Sy.

Багато користувачів соціальних мереж поспішили відзначити його підтягнутий вигляд порівняно з фотографіями інших звільнених ув'язнених, які були розпатлані, виснажені та мали травми по всьому тілу.

Журналісти, які перевіряли факти, зазначили, що ув'язнений не здригнувся, коли підняв очі, хоча й стверджував, що не бачив сонячного світла вже три місяці.

Після його втечі з в'язниці Verify-Sy ідентифікувала чоловіка на відео CNN як Саламу Мохаммада Саламу, який працював на кількох контрольно-пропускних пунктах у Хомсі та займався крадіжками, здирництвом і примусом жителів ставати інформаторами Асада.

В'язниця Седна в Сирії Фото: Wikipedia

Він також вбивав мирних жителів під час війни в Сирії у 2014 році і, ймовірно, затримував і катував молодих людей за сфабрикованими звинуваченнями, багато з яких відмовлялися давати хабарі, повідомляє Verify-Sy.

Місцеві жителі стверджують, що він був замкнений у в'язниці, де його виявили, менше ніж місяць через суперечку з високопоставленим офіцером з приводу розділу отриманих від нього грошей.

Нагадаємо, тим часом Башар Асад, який перебуває в РФ, зробив заяву. Він повідомив, що захищав свою владу і не планував тікати, але наступ сил опозиції на Дамаск змусив перебратися до Латакії, а звідти — до РФ. Він підтвердив, що втекти з Сирії йому допомогли російські військові.