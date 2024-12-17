"Был причастен к злодеяниям": в США прокомментировали ликвидацию генерала Кириллова

В Госдепартаменте США сообщили, что не знали заранее о готовящемся покушении на российского генерала.

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В США не знали о том, что готовится ликвидация российского генерала Игоря Кириллова в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге 17 декабря.

Брифинг Мэттью Миллера

"У меня нет никакой оценки этого взрыва. Я могу сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были вовлечены", — заявил он.

На вопрос, был ли Игорь Кириллов законной целью, Миллер ответил, что генерал был причастен к "ряду злодеяний" — в частности, к применению против украинских военных химического оружия.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, занимавший пост начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, погиб возле жилого дома вместе со своим помощником в результате взрыва бомбы, спрятанной в электросамокате. Это подтвердил Следственный комитет России.

Источник в СБУ подтвердил агентству Reuters, что за покушением стоит украинская разведка. "Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты РФ — это дело рук СБУ", — сказал источник.

В результате взрыва начиненного взрывчаткой скутера погибли Кириллов и его помощник, когда они выходили из здания на Рязанском проспекте в Москве.

Место ликвидации генерала Игоря Кириллова Фото: РИА Новости

54-летний Кириллов — самый высокопоставленный российский военный, ликвидированный на территории России.

Россия отрицает обвинения Украины в применении химического оружия на поле боя, а Кириллов, который был женат и имел двух сыновей, сам иногда появлялся на государственном телевидении, выступая с докладами в Министерстве обороны, на которых он обвинял Украину в нарушении протоколов ядерной безопасности, а Запад — в различных предполагаемых преступлениях.

Генерал Игорь Кириллов Фото: Минобороны РФ

Великобритания в октябре ввела санкции против Кириллова за использование средств подавления беспорядков и за многочисленные сообщения об использовании токсичного удушающего вещества хлорпикрина на поле боя.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент ликвидации командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.