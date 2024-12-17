"Був причетний до злодіянь": у США прокоментували ліквідацію генерала Кирилова

У Держдепартаменті США повідомили, що не знали заздалегідь про підготовку замаху на російського генерала.

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У США не знали про те, що готується ліквідація російського генерала Ігоря Кирилова в Москві. Про це заявив прессекретар Державного департаменту США Меттью Міллер на брифінгу 17 грудня.

Брифінг Меттью Міллера

"У мене немає жодної оцінки цього вибуху. Я можу сказати, що Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були залучені", — заявив він.

На запитання, чи був Ігор Кирилов законною ціллю, Міллер відповів, що генерал був причетний до "низки злодіянь" — зокрема, до застосування проти українських військових хімічної зброї.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Кирилов, який обіймав посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, загинув біля житлового будинку разом зі своїм помічником унаслідок вибуху бомби, захованої в електросамокаті. Це підтвердив Слідчий комітет Росії.

Джерело в СБУ підтвердило агентству Reuters, що за замахом стоїть українська розвідка. "Ліквідація начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ — це справа рук СБУ", — сказало джерело.

Унаслідок вибуху начиненого вибухівкою скутера загинули Кирилов і його помічник, коли вони виходили з будівлі на Рязанському проспекті в Москві.

Місце ліквідації генерала Ігоря Кирилова Фото: РИА Новости

54-річний Кирилов — найбільш високопоставлений російський військовий, ліквідований на території Росії.

Росія заперечує звинувачення України в застосуванні хімічної зброї на полі бою, а Кирилов, який був одружений і мав двох синів, сам інколи з'являвся на державному телебаченні, виступаючи з доповідями в Міністерстві оборони, на яких він звинувачував Україну в порушенні протоколів ядерної безпеки, а Захід — у різних імовірних злочинах.

Генерал Ігор Кирилов Фото: Минобороны РФ

Велика Британія в жовтні запровадила санкції проти Кирилова за використання засобів придушення заворушень і за численні повідомлення про використання токсичної задушливої речовини хлорпікрину на полі бою.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, на якому зображено момент ліквідації командувача військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.