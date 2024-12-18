Российский город Сочи уходит под воду: местная река затопила улицы (фото видео)

Из-за подтопления уже на многих улицах отключили электроснабжение. Затоплена трасса из Сочи на Адлер, из-за чего движение автомобилей на этом участке парализовано. Есть оползень в некоторых населенных пунктах вблизи города.

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В российском городе Сочи из берегов вышла местная река Херота и начала затапливать улицы населенного пункта. Об этом сообщают в местном телеграм-канале "Сочи Онлайн".

"Уровень реки Херота поднялся до 11.62 метров. Плюс 74 см за 70 минут", — говорится в сообщении.

Вода уже добралась до многоэтажек и затопила подъезды.

Из-за подтопления уже на многих улицах отключили электроснабжение. Затоплена трасса из Сочи на Адлер, из-за чего движение автомобилей на этом участке парализовано.

Подтопление в Сочи

Одной из причин подтопления называют массивные дожди.

"Если дождь не прекратится, то утром для автовладельцев будет сюрпрайз-сюрпрайз", — пишут россияне в сети.

Также отмечается, что в селе Бестужевское под Сочи произошел оползень, из-за чего разрушены 5 домов и дорога, а проезда в село теперь нет.

"Вести Сочи" пишут, что коммунальщики работали всю ночь и уже откачали воду в поселке Мирном и на 12 улицах и переулках города. Основная часть подтоплений произошла в поселке Мирном.

Мэр Сочи Андрей Прошунин подтопление города пока не прокомментировал.

Напомним, что 11 ноября сообщалось, что ВС РФ взорвали Кураховскую дамбу, в результате было подтоплено несколько населенных пунктов в направлении села Богатырь Донецкой области.