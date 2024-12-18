Російське місто Сочі йде під воду: місцева річка затопила вулиці (фото відео)
Через підтоплення вже на багатьох вулицях вимкнули електропостачання. Затоплено трасу з Сочі на Адлер, через що рух автомобілів на цій ділянці паралізований. Є зсув ґрунту в деяких населених пунктах поблизу міста.
У російському місті Сочі з берегів вийшла місцева річка Херота і почала затоплювати вулиці населеного пункту. Про це повідомляють в місцевому телеграм-каналі "Сочі Онлайн".
"Рівень річки Херота піднявся до 11.62 метрів. Плюс 74 см за 70 хвилин", — йдеться в повідомленні.
Вода вже дісталася багатоповерхівок і затопила під'їзди.
Через підтоплення вже на багатьох вулицях вимкнули електропостачання. Затоплено трасу з Сочі на Адлер, через що рух автомобілів на цій ділянці паралізований.
Однією з причин підтоплення називають масивні дощі.
"Якщо дощ не припиниться, то вранці для автовласників буде сюрпрайз-сюрпрайз", — пишуть росіяни в мережі.
Також зазначається, що в селі Бестужевське під Сочі стався зсув ґрунту, через що зруйновано 5 будинків та дорогу, а проїзду в село тепер немає.
"Вести Сочи" пишуть, що комунальники працювали всю ніч і вже відкачали воду у селищі Мирному та на 12 вулицях і провулках міста. Основна частина підтоплень сталася у селищі Мирному.
Мер Сочі Андрій Прошунін підтоплення міста поки не прокоментував.
Нагадаємо, що 11 листопада повідомлялося, що ЗС РФ підірвали Курахівську дамбу, у результаті було підтоплено кілька населених пунктів у напрямку села Богатир Донецької області.