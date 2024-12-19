Путин проговорился о своих детях от Кабаевой на пресс-конференции, – СМИ

Журналисты считают, что у российского президента по меньшей мере двое сыновей от бывшей гимнастки.

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Президент России Владимир Путин никогда официально не подтверждал свои отношения с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Алиной Кабаевой, от которой, как сообщается, у него двое маленьких детей. Но на последней пресс-конференции он внезапно проговорился о своих "малышах". Об этом пишет Daily Star.

Путин о "малышах"

Президент России Владимир Путин сделал намек на слухи о своей тайной семье. Несмотря на то, что он никогда официально не подтверждал, что у него есть дети от Алины Кабаевой, которую называли "самой гибкой женщиной России". Но похоже, что Путин мог проговориться об их существовании.

В ходе итоговой сессии вопросов и ответов с представителями мировых СМИ президент России заявил, что ему нравится смотреть сказочные фильмы с "близкими малышами", что затем государственный канал RT озвучил, как "мои младшие члены семьи".

72-летний Путин, говоря о патриотических фильмах, сказал: "И учитывая такой объединяющий подъем общества, подъем, который объединяет людей, конечно, очень важен. Наши исторические сказки и былины возрождаются. Я и сам иногда с удовольствием смотрю их со своими близкими малышами".

Проблеск улыбки мелькнул на его лице, когда он упомянул их. Известно также, что у Путина есть внуки от двух его старших дочерей — Марии Воронцовой, 39 лет, и Катерины Тихоновой, 38 лет.

Хотя Путин и Кремль всегда отрицали связь между ним и Кабаевой, независимые российские журналисты установили, что у них есть два общих сына. Хотя также утверждалось, что Путин и Кабаева расстались в начале этого года.

Сыновей Путина от Кабаевой якобы зовут Иван и Владимир-младший. Ивану – около девяти лет, Вове – около пяти. Этих детей никто никогда не видел, и они живут вне поля зрения за стенами его дворцов.

У Путина также есть еще одна тайная дочь Екатерина Кривоногих, она же Луиза Розова, которую родила 49-летняя Светлана Кривоногих, бывшая любовница российского президента, ставшая мультимиллионершей с состоянием в 75 миллионов фунтов стерлингов.

Известно, что Луиза жила в Париже и даже недолго общалась с журналистами. Сам Путин очень нервно реагировал на вопросы о своих детях и личной жизни.

"У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее надо уважать", — рявкнул Путин в одном из интервью.

Напомним, ранее Фокус писал о младших детях Владимира Путина. О его сыновьях от Алины Кабаевой мало что известно, но в 2022 году о них первыми писали СМИ из Швейцарии.