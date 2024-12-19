Путін проговорився про своїх дітей від Кабаєвої на пресконференції, — ЗМІ

Журналісти вважають, що у російського президента щонайменше двоє синів від колишньої гімнастки.

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Президент Росії Володимир Путін ніколи офіційно не підтверджував своїх стосунків з олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики Аліною Кабаєвою, від якої, як повідомляється, у нього двоє маленьких дітей. Але на останній пресконференції він раптово проговорився про своїх "малюків". Про це пише Daily Star.

Путін про "малюків"

Президент Росії Володимир Путін зробив натяк на чутки про свою таємну сім'ю. Незважаючи на те, що він ніколи офіційно не підтверджував, що у нього є діти від Аліни Кабаєвої, яку називали "найгнучкішою жінкою Росії". Але схоже, що Путін міг проговоритися про їхнє існування.

Під час підсумкової сесії запитань і відповідей із представниками світових ЗМІ президент Росії заявив, що йому подобається дивитися казкові фільми з "близькими малюками", що потім державний канал RT озвучив, як "мої молодші члени сім'ї".

72-річний Путін, говорячи про патріотичні фільми, сказав: "І з огляду на такий об'єднувальний підйом суспільства, підйом, який об'єднує людей, звичайно, дуже важливий. Наші історичні казки і билини відроджуються. Я й сам іноді із задоволенням дивлюся їх зі своїми близькими малюками".

Проблиск посмішки промайнув на його обличчі, коли він згадав їх. Відомо також, що у Путіна є онуки від двох його старших дочок — Марії Воронцової, 39 років, і Катерини Тихонової, 38 років.

Хоча Путін і Кремль завжди заперечували зв'язок між ним і Кабаєвою, незалежні російські журналісти встановили, що у них є два спільних сини. Хоча також стверджувалося, що Путін і Кабаєва розлучилися на початку цього року.

Синів Путіна від Кабаєвої нібито звуть Іван і Володимир-молодший. Івану — приблизно дев'ять років, Вові — приблизно п'ять. Цих дітей ніхто ніколи не бачив, і вони живуть поза увагою за стінами його палаців.

У Путіна також є ще одна таємна дочка Катерина Кривоногих, вона ж Луїза Розова, яку народила 49-річна Світлана Кривоногих, колишня коханка російського президента, що стала мультимільйонеркою зі статками в 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Відомо, що Луїза жила в Парижі і навіть недовго спілкувалася з журналістами. Сам Путін дуже нервово реагував на запитання про своїх дітей та особисте життя.

"У мене є особисте життя, в яке я не допускаю втручання. Його треба поважати", — рявкнув Путін в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молодших дітей Володимира Путіна. Про його синів від Аліни Кабаєвої мало що відомо, але у 2022 році про них першими писали ЗМІ зі Швейцарії.