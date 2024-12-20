В Испании за контрабанду почти тонны кокаина задержали бывшего футболиста: подробности

Хесус Эмилио Диас де Миера девять лет скрывался о полиции. Его задержали случайно во время обычной проверки документов.

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В испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в провинции Кадис сотрудники полиции задержали бывшего футболиста клуба "Атлетик Бильбао" Хесуса Эмилио Диас де Миера, известного под прозвищем Чутси. Об этом сообщает 20minutos.

Экс-центральный защитник на протяжении девяти лет скрывался от правосудия после обвинений в контрабанде наркотиков.

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Согласно материалам дела, в 2009 году Чутси вместе с сообщниками, среди которых бывшие футболисты Карлос де ла Вега и Предраг Станкович, ввезли 950 килограммов кокаина из Аргентины в порт Валенсии. Стоимость наркотиков на черном рынке составляла более 32 миллионов евро.

В 2014 году Хесус де Миера был приговорен к девяти годам тюрьмы, но скрылся, избежав наказания.

Арест, как сообщается, произошел во время плановой полицейской проверки, когда Чутси попытался предоставить полицейским фальшивые документы. Однако его опознали и поместили в тюрьму в соответствии с приговором.

Профессиональная футбольная карьера Чутси началась в 1990 году в клубе "Атлетик Бильбао", он выступал за "Льейду" и "Бадахос", проведя 304 матча за 11 сезонов. Завершил карьеру Хесус де Миера в 2005 году, в возрасте 32 лет после периода, проведенного в любительском клубе "Сангонера Атлетико".

Напомним, в ноябре главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции Мадрида в Испании Оскара Санчеса Хиля задержали по подозрению в связях с наркокартелем. Вместе с Хилем были арестованы его жена — также сотрудница полиции — и еще 13 человек.

Фокус писал, как мужчина гулял по пляжу на севере Флориды и наткнулся на пакет, в котором было 32 килограмма кокаина стоимостью почти четыре миллиона долларов.