В Іспанії за контрабанду майже тонни кокаїну затримали колишнього футболіста: подробиці

Хесус Еміліо Діас де Мієра дев'ять років переховувався від поліції. Його затримали випадково під час звичайної перевірки документів.

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В іспанському місті Ель-Пуерто-де-Санта-Марія в провінції Кадіс співробітники поліції затримали колишнього футболіста клубу "Атлетик Більбао" Хесуса Еміліо Діас де Мієра, відомого під прізвиськом Чутсі. Про це повідомляє 20minutos.

Ексцентральний захисник протягом дев'яти років переховувався від правосуддя після звинувачень у контрабанді наркотиків.

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Згідно з матеріалами справи, 2009 року Чутсі разом зі спільниками, серед яких колишні футболісти Карлос де ла Веґа і Предраг Станкович, ввезли 950 кілограмів кокаїну з Аргентини в порт Валенсії. Вартість наркотиків на чорному ринку становила понад 32 мільйони євро.

У 2014 році Хесус де Мієра був засуджений до дев'яти років в'язниці, але втік, уникнувши покарання.

Арешт, як повідомляється, стався під час планової поліцейської перевірки, коли Чутсі спробував надати поліцейським фальшиві документи. Однак його впізнали і помістили до в'язниці, відповідно до вироку.

Професійна футбольна кар'єра Чутсі розпочалася 1990 року в клубі "Атлетик Більбао", він виступав за "Льєйду" і "Бадахос", провівши 304 матчі за 11 сезонів. Завершив кар'єру Хесус де Мієра 2005-го, у віці 32 років після періоду, проведеного в аматорському клубі "Сангонера Атлетіко".

Нагадаємо, у листопаді главу відділу боротьби з економічними злочинами Національної поліції Мадрида в Іспанії Оскара Санчеса Хіля затримали за підозрою у зв'язках із наркокартелем. Разом із Хілем було заарештовано його дружину — також співробітницю поліції — і ще 13 осіб.

Фокус писав, як чоловік гуляв пляжем на півночі Флориди і натрапив на пакет, у якому було 32 кілограми кокаїну вартістю майже чотири мільйони доларів.