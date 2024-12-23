Теперь хочет на фронт: полковник полиции РФ признался в убийстве журналиста 20 лет спустя

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов задушил журналиста "Фонтанки" Максима Максимова, а потом закопал его в лесу. Теперь он хочет "искупить вину".

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В Санкт-Петербурге, Россия, полковник милиции в отставке сознался в убийстве журналиста издания "Фонтанка" 20 лет назад, который расследовал его деятельность на таможне. Полицейский Михаил Смирнов признался, что задушил журналиста Максима Максимова и закопал его в лесу. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Прямо сейчас оперативные, следственные, поисковые службы копают лесополосу в Белоострове. Место, где закопано тело журналиста Максима Максимова, полковник полиции в отставке Михаил Смирнов показал с точностью до метров, но за 20 лет ландшафт серьезно изменился", — отмечают коллеги журналиста.

Убийтый журналист Максим Максимов Фото: Фонтанка

Репортер "Фонтанки", Агентства журналистских исследований (АЖУР) Максим Максимов пропал 29 июня 2004 года. Максимов прославился материалами о взяточничестве в органах власти. Его статья о коррупции на таможне, видимо, стала для него последней. Журналист собрал данные, опубликовал разоблачение — и вскоре исчез. И только 18 декабря 2024 года полковник полиции в отставке Михаил Смирнов признался в его убийстве.

Максимов расследовал деятельность полицейского, который давал взятки на таможне, изымал машины, якобы провезенные с нарушениями, при этом сам Смирнов служил в антикоррупционном отделе. Признаваясь в убийстве, он заявил, что: "Меня это взбесило, в связи с чем я, находясь у себя в служебном кабинете, принял решение об убийстве журналиста Максимова М. Л. Я думал об этом несколько дней, продумывал план и способ совершения убийства и к кому я могу обратиться за помощью в сокрытии данного преступления".

Сообщается, что ему помогали еще трое коллег-полицейских. Журналиста пригласили на встречу, Смирнов задушил его в подвале, погрузил тело в багажник и закопал с подельниками в Выборге.

Полковник полиции в отставке и убийца Михаил Смирнов Фото: Фонтанка

Также журналисты отмечают, что в 2006 году Генеральная прокуратура РФ арестовала Смирнова с одним из сообщников. Им вменяли системный подброс взяток чиновникам и таким же милиционерам. В 2007 году присяжные его оправдали. И Смирнов снова начал вести антикоррупционные дела. Его подозревали в организации нескольких взрывов и еще двух убийствах.

После отставки в 2019 году он работал начальником охранником на оборонном предприятии. После признания в убийстве, 60-летний Смирнов заявил, что хочет отправиться на войну в Украину, чтобы "искупить вину". По нынешнему российскому законодательству, следственные действия в отношении подписавшего добровольный контракт и отправившегося на войну подозреваемого приостанавливаются.

Напомним, ранее "искупать вину" отправился муж знаменитой "королевы марафонов" Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов и отправили в СИЗО, отправился воевать против Украины. Алексей Блиновский подписал контракт с Министерством обороны РФ, чтобы попытаться "реабилитироваться", так как год назад ему предъявили те же обвинения, что и супруге: уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.