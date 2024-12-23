Тепер хоче на фронт: полковник поліції РФ зізнався у вбивстві журналіста 20 років потому

Полковник поліції у відставці Михайло Смирнов задушив журналіста "Фонтанки" Максима Максимова, а потім закопав його в лісі. Тепер він хоче "спокутувати провину".

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У Санкт-Петербурзі, Росія, полковник міліції у відставці зізнався у вбивстві журналіста видання "Фонтанка" 20 років тому, який розслідував його діяльність на митниці. Поліцейський Михайло Смирнов зізнався, що задушив журналіста Максима Максимова і закопав його в лісі. Про це повідомляє "Фонтанка".

"Прямо зараз оперативні, слідчі, пошукові служби копають лісосмугу в Білоострові. Місце, де закопано тіло журналіста Максима Максимова, полковник поліції у відставці Михайло Смирнов показав із точністю до метрів, але за 20 років ландшафт серйозно змінився", — зазначають колеги журналіста.

Убитий журналіст Максим Максимов Фото: Фонтанка

Репортер "Фонтанки", Агентства журналістських досліджень (АЖУР) Максим Максимов зник 29 червня 2004 року. Максимов прославився матеріалами про хабарництво в органах влади. Його стаття про корупцію на митниці, мабуть, стала для нього останньою. Журналіст зібрав дані, опублікував викриття — і незабаром зник. І тільки 18 грудня 2024 року полковник поліції у відставці Михайло Смирнов зізнався в його вбивстві.

Максимов розслідував діяльність поліцейського, який давав хабарі на митниці, вилучав машини, нібито провезені з порушеннями, при цьому сам Смирнов служив в антикорупційному відділі. Зізнаючись у вбивстві, він заявив, що: "Мене це розлютило, у зв'язку з чим я, перебуваючи у себе в службовому кабінеті, ухвалив рішення про вбивство журналіста Максимова М.Л. Я думав про це кілька днів, продумував план і спосіб скоєння вбивства і до кого я можу звернутися по допомогу в приховуванні цього злочину".

Повідомляють, що йому допомагали ще троє колег-поліцейських. Журналіста запросили на зустріч, Смирнов задушив його в підвалі, занурив тіло в багажник і закопав із подільниками у Виборзі.

Полковник поліції у відставці та вбивця Михайло Смирнов Фото: Фонтанка

Також журналісти зазначають, що 2006 року Генеральна прокуратура РФ заарештувала Смирнова з одним зі спільників. Їм закидали системне підкидання хабарів чиновникам і таким же міліціонерам. У 2007 році присяжні його виправдали. І Смирнов знову почав вести антикорупційні справи. Його підозрювали в організації кількох вибухів і ще двох убивствах.

Після відставки у 2019 році він працював начальником охоронцем на оборонному підприємстві. Після зізнання у вбивстві, 60-річний Смирнов заявив, що хоче вирушити на війну в Україну, щоб "спокутувати провину". За нинішнім російським законодавством, слідчі дії щодо підозрюваного, який підписав добровільний контракт і вирушив на війну, припиняються.

Нагадаємо, раніше "спокутувати провину" вирушив чоловік знаменитої "королеви марафонів" Олени Бліновської, яку звинуватили в несплаті податків і відправили в СІЗО, вирушив воювати проти України. Олексій Бліновський підписав контракт із Міністерством оборони РФ, щоб спробувати "реабілітуватися", оскільки рік тому йому висунули ті самі обвинувачення, що й дружині: ухилення від сплати податків і відмивання грошей.