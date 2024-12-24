Малыша посадили в ящик: в Турции нашли детеныша гориллы в багаже (видео)

Животное было частью груза, который следовал из Нигерии в Бангкок в Таиланде.

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В аэропорту Стамбула нашли живую контрабанду. При осмотре груза таможенника нашли детеныша гориллы в футболке. Малыша спрятали в маленьком деревянном ящике с отверстиями для воздуха. Об этом пишет Turkiye.

Детеныш гориллы был найден в аэропорту Стамбула

Сотрудники таможенной службы Министерства торговли осмотрели груз и обнаружили детеныша западной равнинной гориллы — исчезающего вида, который необходимо защищать.

Они пометили груз в рамках своих усилий по защите дикой природы и естественной среды обитания.

Детеныш гориллы был найден в аэропорту Стамбула Фото: Anadolu

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, определяет этот вид как находящийся под самым высоким риском исчезновения, в связи с чем его международная торговля является незаконной, за исключением редких случаев.

После спасения детеныша гориллы власти передали его в отделение по уходу Министерства сельского и лесного хозяйства.

Детеныш западной равнинной гориллы — это исчезающий вид, который следует защищать.

Детеныш гориллы был найден в аэропорту Стамбула Фото: Anadolu

Детеныш гориллы был частью груза, который перевозили из Нигерии в Бангкок в Таиланде.

Представитель министерства сообщил: "С малышом все хорошо. Его изъяли во время таможенного досмотра при незаконной перевозке без надлежащих документов".

Он отметил, что сотрудники Главного управления охраны природы и национальных парков обеспечивают реабилитацию и необходимый уход.

"Горилла остается под пристальным наблюдением, чтобы обеспечить ее выздоровление", — добавили в министерстве.

На опубликованном видео видно, как таможенники открывают маленький деревянный ящик и находят малыша гориллы в футболке. Неизвестно, как он мог долететь до Таиланда живым, так как в ящике нет никакой еды и воды.

Напомним, в аэропорту Суварнабхуми, что в Бангкоке (Таиланд), сотрудники службы безопасности арестовали шестерых индийских граждан за попытку контрабанды целого зверинца, в частности редких и исчезающих видов животных — красной панды, ящериц-мониторов и экзотических попугаев. Задержанные пытались вылететь рейсом в Мумбаи (Индия).